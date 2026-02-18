Son Dakika... Süreç komisyonunda 'rapor' oylaması yapıldı

Süreç kapsamında Meclis'te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 21. toplantısını, Meclis Tören Salonu'nda TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında gerçekleştirdi.

Kurtulmuş, komisyonun 7 bölümden oluşan ortak raporunu kamuoyuna duyurdu.

2 RET, 1 ÇEKİMSER OY

Komisyon, ortak raporu komisyon üyelerinin oylamasına sundu. Rapor, 47 evet, 2 hayır, 1 çekimser oy ile onaylandı.

Edinilen bilgiye göre AKP, CHP, MHP, DEM Parti ve Yeniyol rapora kabul oyu verirken TİP ve EMEP ret oyu verdi.

7 BÖLÜMÜN BAŞLIKLARI

Kurtulmuş, 7 bölümden oluşan ortak raporun başlıklarını açıkladı:

Komisyon çalışmaları

Komisyonun temel hedefleri

Türk-Kürt kardeşliği tarihi

Komisyonda dinlenen kişilerin analizleri

Terör örgütü PKK'nin kendini feshetmesi

Sürece ilişkin yasal düzenleme önerileri

Demokratikleşmeye yönelik öneriler

"MECLİS'İMİZ VAZİFEYİ TEREDDÜTSÜZ BİR BİÇİMDE ÜSTLENMİŞTİR"

Toplantının açılışında değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, şunları kaydetti;

"Rapor sonuç ve değerlendirme kısmıyla sona ermektedir. Bu ana raporun eki olarak da beş tane ek yapıldı, yapılacak bugüne kadar. Bunlardan birisi Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'muzun üyeleri, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışma usul ve esasları, komisyondaki siyasi partiler tarafından sunulan raporların dijital nüshalarının web sitesi linkleri ve QR kodları ile kamuoyuyla paylaşılması. Şimdiki kadarki 20 toplantının özetleri, dinlenen kurum, kuruluş temsilcileri ve kişilerin listesi. Bu 21. toplantımızda partiler adına söz alacak olan değerli arkadaşlarımızın konuşmaları da konuşmalarını da içeren tutanak tam şekliyle bu 21. toplantının özeti olarak ekin sonunda yayınlanacaktır.