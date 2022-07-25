Son Dakika: Tanju Özcan'dan 'sözlü savunma' açıklaması
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, partisi CHP'nin Yüksek Disiplin Kurulu'ndaki savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
CHP Merkez Yönetim Kurulu'nca "parti kurallarıyla bağdaşmayan tutum ve davranışları" gerekçesiyle disipline sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, savunmasının ardından açıklamalarda bulundu.
Özcan, "YDK'ya sözlü olarak savunmamı yaptım. Ben 22 yaşında bu partiye davet üzerine değil kendi irademle; ülkeme ne katabilirim partime ne katabilirim diye katılanlardanım. Partiye 'gel seni belediye başkanı yapalım' diye davetle gelenlerden değilim. Verilecek karar ne olursa olsun ben Atatürkçüyüm, Türk milliyetçisiyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 6 ana ilkesine her zaman sahip çıkan biriyim. Bu tavrımda bir değişiklik olmayacak" dedi.
Tanju Özcan, "Bugün de hakkımda olumlu bir karar çıkmasını bekliyorum ve öyle ümit etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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