Son Dakika... Tarih ve saat verdiler: DEM Parti İmralı Heyeti, Erdoğan'la görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı'nda görüşecek.
Partiden yapılan açıklamada "DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar yarın (11 Şubat Çarşamba) saat 14:00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecektir" dendi.
İmralı Heyeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile son görüşmesini 30 Ekim 2025'te yapmıştı. Heyet görüşme sonrası açıklamasında, “Karşılıklı anlayış ve fikir birliği içinde olduğumuzu memnuniyetle belirtmek isteriz” ifadelerini kullanmıştı.