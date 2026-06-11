Son dakika... Tasfiyeler sürüyor: MHP'de bir il teşkilatı daha feshedildi

Milliyetçi Hareket Partisi'nde (MHP) teşkilatlardaki değişim süreci devam ediyor.

İstanbul, Kütahya, Eskişehir, Kars, Çanakkale, Bilecik, Muğla, Bolu, Ardahan, Gaziantep, Bingöl, Malatya, Şanlıurfa, Konya, Kilis, Kırıkkale, Zonguldak, Kocaeli ve Manisa'nın ardından; MHP'de Adana il teşkilatları da feshedildi.

SEMİH YALÇIN DUYURDU

Gelişmeyi, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu.

Yalçın, kararın parti tüzüğünün 52'nci ve 54'üncü maddelerinin tanıdığı yetkiyle alındığını bildirdi.

ATANAN İSİM BELLİ OLDU

Yalçın, "Milliyetçi Hareket Partisi Adana il teşkilat organları parti tüzüğümüzün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden, tüzüğümüzün ilgili maddesi uyarınca feshedilmiştir. Yine aynı maddelerin verdiği yetki çerçevesinde, Milliyetçi Hareket Partisi Adana İl Başkanlığı görevine Hakan Yıldırım atanmıştır" açıklamasında bulundu.