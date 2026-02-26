Son Dakika... Tepkiyle karşılanmıştı: Tutuklu gazeteci Alican Uludağ, Ankara'ya getiriliyor

Ankara’dan gözaltına alınıp İstanbul’da tutuklanan ve Silivri Cezaevi’ne gönderilen gazeteci Alican Uludağ Ankara’ya sevk ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gazeteci Alican Uludağ hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle "cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla resen soruşturma başlattı.

Evinden gözaltına alınan Uludağ, İstanbul 9. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 20 Şubat'ta tutuklandı.

Ankara'da ikamet eden Uludağ'ın İstanbul'a götürülmesi hukukçular ve meslektaşları tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

"İSTANBUL SAVCILIĞI GÖREV YÖNÜNDEN DE YETKİSİZDİR"

Uludağ'ın avukatları Alican Uludağ'ın Silivri'ye gönderilmesine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Müvekkile isnat edilen tek eylem yaptığı sosyal medya paylaşımlarıdır. Müvekkilin Ankara'da yerleşik olması ve yine Ankara'da yakalanması karşısında; İstanbul Savcılığının kendisini niçin yer yönünden yetkili saydığını anlamak mümkün değildir. Anayasa'nın 37. maddesinde 'hiç kimse kanunen tabi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz' şeklinde tanımlanan kanuni hâkim güvencesi, Anayasa'nın 36 ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile güvence altına alınan adil yargılanma hakkı kapsamındadır.

Anayasa'nın 141. maddesinin son fıkrasında ise davaların en az giderle ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevi olduğu belirtilmiştir. Bu temel ilkelerin yanında CMK 12 ve 161 ile 5235 sayılı Kanun’un 21. maddesi uyarınca, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yapacağı tek işlem re’sen açtığı dosyayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yollamaktır. Bu arada belirtmek gerekir ki müvekkile yönelik isnadın (TCK 217/A, 299, 301) terör suçlarıyla da hiçbir ilgisi olmayıp İstanbul Savcılığı görev yönünden de yetkisizdir."