Son dakika... Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısının tarihi belli oldu

Son dakika haberi... Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO heyetlerinin yer alacağı, üçlü mutabakat uyarınca tesis edilen Daimi Ortak Mekanizma’nın dördüncü toplantısı 14 Haziran Çarşamba günü saat 09.00’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.06.2023 - 21:55
Son dakika... Türkiye, Finlandiya, İsveç Daimi Ortak Mekanizması'nın dördüncü toplantısının tarihi belli oldu
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