Son dakika... Türkiye, Finlandiya'nın NATO üyeliğini onayladı

Yayınlanma: 17 Mart 2023 - 17:34

Güncelleme: 17 Mart 2023 - 23:06

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Türkiye'ye gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü resmi törenle karşıladı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve Niinistö, görüşmenin ardından ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye, binlerce vatandaşını teröre kurban vermiş bir ülkedir. Dünyanın en eli kanlı yapılarıyla eş zamanlı mücadele ediyoruz. Milletimizin canına kasteden örgütlerin kökünü kazımakta kararlıyız. NATO'nun genişleme sürecini bu gerçekler çerçevesinde değerlendiriyoruz. Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusu, elbette görüşmelerimizde önemli yer tuttu. Türkiye, NATO'nun açık kapı politikasının güçlü savunucuları arasında yer alıyor.

"FİNLANDİYA'NIN NATO'YA KATILIMININ ONAY SÜRECİNİ BAŞLATMAYA KARAR VERDİK"

Finlandiya ve İsveç'in katılım müzakerelerinin başlamasına Madrid'de yapılan NATO zirvesinde onay vermiştik. Eş zamanlı olarak 3'lü muhtırayı imzalamak suretiyle, Türkiye'nin haklı güvenlik kaygılarının giderilmesi gerektiğini kayıt altına almıştık. Geride bıraktığımız süre zarfında Finlandiya'nın 3'lü muhtıradaki taahhütlerini yerine getirmek için samimi ve somut adımlar attığını gördük. Ülkemizin güvenlik kaygılarını gidermek yolunda gösterdi. hassasiyet ve kaydedilen mesafeye binaen, Finlandiya'nın NATO'ya katılım protokolünün, meclisimizdeki onay sürecini başlatmaya karar verdik.

Bu kararın, ülkelerimiz başta olmak üzere ittifakımız için hayırlı olmasını diliyorum. Finlandiya'nın üyeliğiyle NATO, bu sayede küresel güvenlik istikrarın muhafazasında, etkin rol oynayacaktır. Onay sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, Finlandiya ile ilişkilerimiz NATO müttefikliği zemininde tahkim edilmiş olacaktır.

İSVEÇ AÇIKLAMASI

İsveç ile olan görüşmelerimizi ise, ittifakın prensipleri ve bizim terörle mücadeledeki yaklaşımlarımız temelinde sürdüreceğiz. Ülkemizin, sürecin ilerletilmesi hususundaki ilkelerinin ve iyi niyetinin artık daha net görüldüğü kanaatindeyim. Bu noktada, sürecin nasıl ilerleyeceği, İsveç'in atacağı somut adımlarla doğrudan bağlantılı olacaktır.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ise şu ifadeleri kullandı:

"Dün Kahramanmaraş'ı ziyaret etme imkanı buldum. Bu ziyaretimin sonucunda şunu ifade etmek isterim; gerçekten depremin neticeleri şoke edici. Aynı zamanda sizlerin son derece verimli şekilde bölgede çalıştığını gördük.

Uluslararası pek çok insan deprem bölgesine ulaşmış ve yardım götürmüş. Bu da bizler için umut yeşertiyor diye düşünüyorum. Gerçekten çok üzücü afet ve felaket yaşandı. İnsanlar ortak payda için çalışmanın ne derece önemli olduğunu gördüler. Bence bunu örnek olarak uluslararası arenada örneklerini çoğaltabiliriz.

Jeopolitik açıdan son derece tehlikeli zamanlarda yaşıyoruz. Özellikle sayın Cumhurbaşkanı şahsınıza teşekkürlerimi iletmek isterim. Bence siz her yerde herkesle, dünyanın her yerinde görüşebilen, konuşabilen çok az kişiden birisiniz. Belki de sadece siz yapabilen tek kişisiniz.

"NATO ÜYELİĞİMİZ KONUSUNDA BU HABERLERİ ALMAK BİZİ MEMNUN EDİYOR"

NATO üyeliğimiz konusunda ifade ettiğiniz haberleri almak bizi çok memnun ediyor. Bugün atılan imza TBMM'nin onay sürecini başlattığına dair çok önemli bir gösterge.

Tüm Finlandiyalılar için önemli haber bu. Aynı zamanda milletvekillerimizin yüzde 95'i geçtiğimiz bahar döneminde NATO üyeliği başvurumuzu destekledi. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.

"İSVEÇ OLMADAN TAMAMLANAMAZ"

Bir komşumuz da var İsveç. Tabii kendileri elbette ki iyi insanlar, çok iyi halk, ilişkilerimiz çok iyi. Sadece bunun için söylemiyorum. Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği İsveç olmadan tamamlanamaz. Çünkü ortak çıkarlarımız var. Baltık denizinde sınırlarımız var. İki komşu ülkeyiz. Umut ediyorum 32 üye ülke olur ittifaka."

Soru cevap bölümünde Finlandiya'nın neyi farklı yaptığına yönelik soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan "Öncelikle bizim İsveç'e karşı farklı bir yaklaşımımız yok. Ancak İsveç teröristlere kucak açtı. Stockholm Caddesi sürekli olarak Türkiye'deki PKK/YPG/PYD uzantılarıyla bu caddelerde sürekli gösteriler oluyor. Sayın Başbakana da bunları söyledik. 120 civarında teröristin listesini verdik. Bu teröristleri bize verin dedik. Sayın Başbakan iyi bir insan. Ama bu teröristleri bize vermediler, veremediler. Tabii bu teröristleri bize veremeyince, vermeyince bizim de İsveç'e olumlu yaklaşmamız mümkün değil. Finlandiya'da tabii bu tür şeyler yok. Bu tür eylemler olmadığı için de Finlandiya'yı İsveç'ten ayırmak durumda kaldık ve olumlu yaklaşımımızı bugün attığımız imzayla gösterdik. Süratle Dışişleri Bakanlığı'ndan yazı bana geldi. Ben de şu anda yazıyı parlamentomuza gönderdim. Bundan sonrası komisyon, oradan da genel kurula gidecek. Temenni ederim ki seçim öncesi yetiştirmek" yanıtını verdi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö ise aynı soruya "Belki cevabı İngilizce versem daha iyi olur. Finlandiya, Madrid'de geçen yaz üzerinde mutabık kaldığımız her şeyi yerine getirdi. Bizim idari yetkililerimiz o tarihten itibaren Madrid'deki o tarihten itibaren her zaman temasta kaldılar. Anladığım kadarıyla karşılıklı anlayış seviyemiz daha da arttı. Hukuk sistemini daha iyi anlayabildiler. Gerçekleştirilen faaliyetleri daha iyi anladılar. Mesela terörle mücadele konusunda. Bu da Türk dostlarımızı ikna etti diye düşünüyorum. Takvim konusuna gelecek olursak, burada aslında sayın Cumhurbaşkanı anlaşmayı veya belgeyi başvurumuzu Meclis'e gönderen belgeyi imzaladığında gerçekten bizim için önemli andı. Umuyoruz ki, Meclis'in yeterince vakti olur ve bu konuda verimli çalışma gerçekleştirilir" dedi.

TBMM'YE SUNULDU

Finlandiya'nın NATO'ya katılımını öngören protokol, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak TBMM'ye sunuldu.