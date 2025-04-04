Son dakika... Türkiye'den ABD'nin 'yeni gümrük vergilerine' ilk tepki!

Yayınlanma: 04.04.2025 - 09:25

Güncelleme: 04.04.2025 - 09:40

ABD'nin 2 Nisan'da açıkladığı yeni gümrük tarifesine ilişkin Türkiye'den ilk tepki geldi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD Başkanı Donald Trump tarafından açıklanan yeni ticaret politikalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin ABD ile ticaret ilişkilerinde önemli adımlar atacağını vurguladı.

Bolat, Türkiye’nin yüzde 10 ek gümrük vergisi ile en düşük vergi oranına tabi tutulduğunu belirterek, bu durumun kötünün iyisi olarak değerlendirilebileceğini söyledi.

"GEREKLİ ADIMLAR ATILACAK"

Ancak, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilcisi ile yapılacak müzakerelerde, bu ek vergilerin kaldırılması için gerekli adımların atılacağını ifade etti.

TRUMP'IN VERGİ KARARI

ABD Başkanı Trump'ın imzaladığı kararname kapsamında, ABD'nin birçok ticaret partnerine tarife getirilmesi öngörülüyor. Tarife oranları, yüzde 10 ila yüzde 50 arasında değişiyor.

Bu kapsamda, ülkenin ithalat yaptığı başlıca ticaret partnerlerinden Avrupa Birliği'ne yüzde 20, Çin'e yüzde 34, Vietnam'a yüzde 46, Tayvan'a yüzde 32, Japonya'ya yüzde 24, Hindistan'a yüzde 26, Güney Kore'ye yüzde 25, Tayland'a yüzde 36, İsviçre'ye yüzde 31, Endonezya'ya yüzde 32, Malezya'ya yüzde 24, Kamboçya'ya yüzde 49, Güney Afrika'ya yüzde 30, Bangladeş'e yüzde 37 ve İsrail'e yüzde 17 tarife getirilmesi planlanıyor.

Türkiye, Birleşik Krallık, Brezilya, Avustralya, Birleşik Arap Emirlikleri, Yeni Zelanda, Mısır ve Suudi Arabistan'ın aralarında olduğu bazı ülkeler için yüzde 10 gümrük vergisi uygulanması öngörülüyor.