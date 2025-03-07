Son dakika... TÜSİAD yöneticilerine dava: 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras hakkında, "Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. Turhan ile Aras hakkındaki "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" iddiası yönünden yürütülen soruşturma ise ayrıldı.

Son dakika... TÜSİAD yöneticilerine dava: 5 yıl 3 aya kadar hapisleri istendi
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Fahrettin Öztürk
Yayınlanma: 07.03.2025 - 14:05

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ile TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, 13 Şubat'ta düzenlenen TÜSİAD Genel Kurulunda yaptıkları konuşma nedeniyle, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamalarıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Başsavcılıkça hazırlanan iddianamede, Orhan Turan ile Ömer Asaf'ın, soruşturmaya konu konuşmaları sırasında "Yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli beyanlarda bulundukları" öne sürüldü. 

Savcılık, Turan ile Asaf'ın, "Zincirleme şekilde yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 5 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti. 

Savcılık, İki başkan hakkında, "Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlamasıyla yürütülen soruşturma dosyasının ise ayrılmasına karar verdi.


Etiketler: #tüsiad

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