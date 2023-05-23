Sinan Oğan'ın kararının ardından... Fatih Altaylı'dan Erdoğan'a 'lider öğütücü' benzetmesi: 'Şimdilik buna dayanan iki lider var...'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:00

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:00

Günlerdir ikinci turda izleyeceği tutum merak konusu olan Sinan Oğan, yaptığı basın açıklamasıyla Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini resmen açıkladı.

Oğan, "Her iki aday ile görüşmelerimiz devlet adamı ve karşılıklı nezaketle gerçekleşmiştir. Bu müzakere ve istişareler tabandan gelen mesajlar neticesinde seçimlerin ikinci turunda Cumhur İttifakı adayı sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi beyan ediyorum. Bize oy veren seçmenleri de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemelerini talep ediyorum" dedi.

"VE KURAL DEĞİŞMEDİ..."

Gazeteci Fatih Altaylı, siyaset gündemine yön veren bu karara ilişkin bir yazı kaleme aldı.

"Sinan Oğan ikinci turda kimi destekler sorusuna yanıt aranırken, çoğunluk Oğan’ın AK Parti’yi ya da AK Parti’nin Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan’ı destekleyeceğini düşünmüyordu" diyen Altaylı, yazısına daha önce Erdoğan aleyhine yönelik tutumlarıyla bilinen bazı isimleri hatırlatarak devam etti:

"Sadece Bahçeli değil, Numan Kurtulmuş, Süleyman Soylu gibi pek çok önemli ismin AK Parti karşıtı siyasete nasıl başlayıp, nerede noktaladıklarını görmüştü gözlerimiz… Ve hatta duymuştu kulaklarımız.

Ve kural değişmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sağ siyasetteki 'Lider yiyici' rolünü bir kez daha oynadı.

DYP lideri Mehmet Ağar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın lider öğütme makinasına girdi. Ardından Has Parti lideri Numan Kurtulmuş, Erdoğan’ın betonuna mıcır oldu. Ardından Süleyman Soylu ona katıldı. Sağın potansiyel liderlerinden görülen Metin Feyzioğlu ucuza kapatıldı.

Siyasal İslamcı genç aydınların lider adayı Ahmet Davutoğlu parti içinde sürklase edilip bir kenara atıldı."

İKİ İSME İŞARET ETTİ

"Olası tüm rakip liderler sırayla öğütüldü, yok edildi. Erdoğan, büyüleyici gücünü sağ siyasetteki tüm olası liderleri yok etmek için kullandı ve başardı" diyen Fatih Altaylı, "Şimdilik buna dayanan iki lider var. Biri hiç kuşkusuz Meral Akşener diğeri ise Ümit Özdağ" ifadelerine yer verdi.

'YİNE DE BAHÇELİ'Yİ BU LİSTEYE YAZAMAM ÇÜNKÜ..."

Altaylı, yazısına şöyle devam etti:

"Erdoğan’ın siyasi gücüne ve bu gücü kullanış biçimine şapka çıkarmak şart. Hiç kimse bu kadar fazla lideri ya da lider adayını bu kadar kolaylıkla öğütmeyi başaramamıştı.

Bu listeye son eklenen Oğan oldu. Ama ben yine de Devlet Bahçeli’yi bu listeye yazamam. Çünkü orada kimin kimi öğüttüğü konusu biraz farklı."