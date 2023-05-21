Son Dakika: Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir görüşme gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.
Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.
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