2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Son Dakika: Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek

Son dakika haberi... Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş yarın bir görüşme gerçekleştirecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.05.2023 - 14:24
Son Dakika: Ümit Özdağ, Numan Kurtulmuş ile görüşecek
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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna bir hafta kala Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ ile AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un yarın bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Merkezi'nde saat 14.00'te gerçekleştirilecek görüşmenin basına kapalı olacağı bildirildi.

 


Ümit Özdağ Numan Kurtulmuş Zafer Partisi

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