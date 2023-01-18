Son Dakika... Uysal'dan Erdoğan'a '14 Mayıs' yanıtı: 'Yeniden buradayız'

Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan darbe şakşakçılarına 'yeter' diyecektir" sözlerine Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal'dan yanıt geldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 13:58
Son Dakika... Uysal'dan Erdoğan'a '14 Mayıs' yanıtı: 'Yeniden buradayız'
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasında Erdoğan, "Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün, altılı masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere, bu müstemleke heveslilerine 'yeter' diyecektir" dedi. 

Erdoğan'ın seçimin 14 Mayıs'ta yapılacağının sinyalini verdiği sözlerine  Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysal, sosyal medya hesabından yanıt verdi. Uysal Twitter paylaşımında, "Erdoğan, 14 Mayıs’ı işaret etmiş; Biz Demokrat Parti olarak buradayız, aynı yerdeyiz, bekleriz! Yerli ve milli şefe karşı yeter söz milletindir diyeceğimiz bir gün olacaktır" dedi.

Uysal ikinci mesajında ise, "Yolsuzluklara, yasaklara, yoksulluğa yeter demek için, 'tek adam rejimi'ne yeter demek için 14 Mayıs’ta yine, yeniden buradayız" ifadelerine yer verdi.

 


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