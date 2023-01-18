Erdoğan’ın adaylık tartışmasında hukukçulardan açıklama 'Kesinlikle aday olamaz'

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 04:00

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 05:48

Seçime yönelik iktidar kanadının açıklamalarıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığı konusu yeniden gündeme geldi. Hukukçular, “Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse aday olamaz, üçüncü döneme takılır” derken; CHP ve İYİ Parti’den ise “Anayasayı çiğneyecekler, üçüncü kez aday olamaz” yorumu geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Erdoğan’ın 2014’te seçilmesine olanak tanıyan anayasa maddesinin Nisan 2018’de yürürlükten kalktığını belirterek, “Nisan 2018’de yeni bir madde yürürlüğe geldi. O madde ‘İki kez seçilebilir’ diyor. O maddeye göre bir kez seçildi. Bu hükmün yenilenmesi, bütün vatandaşlara olduğu gibi cumhurbaşkanına da tekrar aday olma ve seçilme hakkını iki kez tanımıştır” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de erken seçim tartışmalarına değinerek “Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Muhalefet imtina ederse, cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir” diye konuştu. Hem Şentop hem de Bahçeli’nin açıklamaları, adaylık tartışmalarını alevlendirdi.

"CAMBAZLIK"

Hukukçu Turgut Kazan, Şentop’un “madde değişikliği” savunmasına değinirken cumhurbaşkanının iki kez seçilebileceği hükmünün değişmediğini vurguladı. “Bir şey uydurdular; ‘Madde değişti, o sırada hepsi yeniden yazıldı.’ Buna bütün hukukçular kahkahalar ile güler” diyen Kazan, “Yeniden yazıldı ama eski metin. Bu yeni bir fıkra sayılabilir mi? Böyle bir hukuk anlayışı olabilir mi? Tam bir komiklik. ‘İki kez seçilebilir’ kuralı değilmediğine göre, böyle cambazlıklarla hukuk ayaklar altına alınamaz. Bu cambazlıktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan iki kez seçildi. Bir daha seçilemez. İstisnası var; erken seçim. O da Meclis tarafından erken seçim kararı alınırsa geçerli” ifadelerini kullandı. Demokrasilerde cumhurbaşkanı ya da devlet başkanının 7 yıllığına bir kez ya da 5 yıllığına iki kez seçilebileceğine yönelik temel kural olduğunu söyleyen Kazan, “Demokrasiye zerre inanıyorlarsa, temel anlayışı ayaklar altına almasınlar” dedi.

ÜÇÜNCÜ DÖNEME TAKILIR

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu ise şunları kaydetti: “Hiçbir karar alınmazsa seçimler 18 Haziran’da. Bu tarihten önce seçimlerin yapılabilmesi için ya cumhurbaşkanı ya TBMM kararı gerekli. Böyle bir karar her durumda seçimlerin yenilenmesi, yani erken seçim kararı demek. Cumhurbaşkanı karar alırsa, üçüncü dönem adaylığı gündeme geleceği için aday olamaz. Meclis karar alırsa ikinci dönem sayılmayacağı için yeniden adaylığı ikinci dönem sayılır, adaylık söz konusu olur. Anayasa çok açık. Cumhurbaşkanı seçimleri yenilediği takdirde ikinci dönemin sayılmayacağına yönelik bir karar yok. ‘2014 hesaba katılmaz’ diyorlar ancak anayasa, 2014’ün sayılmayacağı yolunda bir hüküm içermiyor. 2017 ve sonrasının yeni baştan sayılacağı konusunda geçici madde lazım. Öyle bir madde yok. Çok net, hiç tartışması yok; cumhurbaşkanı seçimleri yenilerse aday olamaz çünkü üçüncü döneme takılır.”

YSK’NİN SORUNU

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise görüşünü şöyle dile getirdi: “Cumhurbaşkanı karar alsın, seçimi yapsın. Erdoğan’ın adaylığı YSK’nin düşüneceği konu. Erdoğan, YSK ve Cumhur İttifakı anayasayı çiğneyerek her şeyi yapabilir. Buna alıştılar” dedi. Erdoğan’ın seçim kararı alabileceğini söyleyen Erkek, “İstiyorsa alsın ama muhalefet Meclis’te bu konuda onlara pirim vermeyecek. 6 Nisan’dan

önce yapılacak bir seçimi destekleriz ama ondan sonrasında kararı kendileri alır” ifadelerini kullandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı da 6 Nisan’dan önceki bir seçimi destekleyeceklerini yineleyerek, “Meclis bir erken seçim kararı almaz. Sayın Cumhurbaşkanı seçimi mayısa alsa bile üçüncü kez aday olamayacağı bir tablo ortaya çıkar. Bunun üzerinden de hukukçular tartışır.”