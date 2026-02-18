Son dakika... Yaklaşık 1 senenin ardından 'Kent Uzlaşısı' davalarında tutuklu kimse kalmadı!

“Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu yargılanan Elif Gül ve Turabi Şen, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süren “Kent Uzlaşısı” davalarında tutuklu sanık kalmadı.

Bir sonraki duruşma 21 Mayıs’ta görülecek.

CHP ile DEM Parti'nin yerel seçimlerde oluşturduğu ve “suç” sayılan "Kent Uzlaşısı" gerekçesiyle CHP’li belediyelere yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 2’si tutuklu 10 belediye yöneticisi bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı.

Haklarında “terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edilen sanıklarla beraber avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, “Kent Uzlaşısı” davasında tutuklu yargılanan Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak tahliye edilmesine karar verdi. Adli kontrolü bulunan 8 sanığın ise adli kontroller tedbirlerinin devam etmesine karar verildi.

Böylelikle İstanbul’da yaklaşık bir yıldır süren “Kent Uzlaşısı” davalarının hiçbirinde tutuklu yargılanan sanık kalmadı.

NE OLMUŞTU?

Bir önceki duruşmada; tutuklu yargılanan Kartal Belediye Başkan Yardımcısı Cemalettin Yüksel, Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Livan Gür ile Üsküdar Belediye Meclis Üyesi Bülent Kaygun, Fatih Belediye Meclis Üyesi Güzin Alpaslan, Tuzla Belediye Meclis Üyesi Hasan Özdemir, Adalar Belediye Meclis Üyesi Nesimi Aday ve Şişli Belediye Meclis Üyesi Sinan Gökçe, tahliye edilmişti.

Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen’in tutukluluk hallerinin ise devam etmesine karar verilmişti.