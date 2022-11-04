Son dakika... Yalova’da IŞİD'in hücre evlerine baskın: Bomba düzenekleri bulundu
Son dakika... Yalova'da IŞİD'in üst düzey yöneticilerinin de aralarında olduğu belirtilen 4 kişi, hücre evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda bomba düzenekleri ele geçirildi.
Çınarcık ilçesinde 31 Ekim’de yapılan operasyonun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü, TEM Daire Başkanlığı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü koordinesinde yapıldığı öğrenildi.
Operasyon kapsamında, Irak uyruklu şüphelilerin yaşadığı evde yapılan aramada, EYP yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ile hazırlanmış düzenekler ele geçirildiği belirtildi.
3 TUTUKLAMA
Öte yandan gözaltına alınan, hücre evinin sahibi Irak uyruklu şüphelinin, terör örgütü IŞİD içinde sorumlu düzeyde 'bomba uzmanı' olarak faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Şüpheli ile irtibatlı olduğu belirlenen 3 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet'teki sorgularında örgütsel faaliyetlerini itiraf eden şüpheliler, bugün Yalova Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 3'ü, çıkarıldığı hâkimlikçe tutuklanırken, 1'i de adli kontrolle serbest bırakıldı.
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