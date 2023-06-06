Son dakika... Yeni kabinenin ilk toplantısında karar çıktı... Bayram tatili uzatıldı

Yayınlanma: 06.06.2023 - 19:46

Güncelleme: 06.06.2023 - 20:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Dolar/TL kuru rekordan rekora koşarken, Erdoğan ekonomiyi övdü, enflasyonu tek haneye indirme sözü verdi.

"Yeni kabinenin işinin zor olduğunu biliyoruz" diyen Erdoğan, LGBTİ+'ları hedef alarak Anayasa değişikliği teklifini yeniden Meclis'e sunacaklarını söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun çalışmalara başladığını belirten Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarıldığını bildirdi. Erdoğan ayrıca, bayram ikramiyesinin de bayramdan önce yatacağını vurguladı.

Erdoğan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde:

*Bu seçimlerde tüm Türkiye kazanmıştır. Siyasi tercihi ne olursa olsun 85 milyon kazanmıştır. Her seçim döneminde ellerini ovuşturan kriz heveslileri dışında, fitne tüccarları dışında, terör baronları dışında, birliğimize ve hayallerimize kast eden odaklar dışında seçimlerin kaybedeni yoktur. Seçimler gelir geçer, asıl mesele milletimizin, devletimizin birliği, bütünlüğü, refahı ve geleceğidir. Sandıklar kapandıktan sonra hep birlikte eğer önümüze bakabiliyorsak, millet olarak bizim bileğimizi kimse bükemez. "Nerede kalmıştık?" diyerek her seçimden sonra işimize gücümüze geri döndük. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. 100 milyonluk büyük bir aileyiz.

*YSK'nın kesin sonuçlarını açıklaması akabinde 3 Haziran tarihinde mazbatamızı alıp yemin ettik. Ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 5 bini aşkın misafirimizin iştirakiyle göreve başlama törenimizi yaptık. Törenimizi çok daha büyük katılımla açık alanda gerçekleştirmeyi arzu ediyorduk. Ancak hava şartları nedeniyle bundan sarfınazar etmek mecburiyetinde kaldık. Törenimize yurt dışından katılım düzeyinin fevkalade yüksek olması ülkemiz adına bizleri hem gururlandırdı hem mütehassis etti. Törene müteakiben yurt dışından gelen dostlarımızla akşam yemeğinde hasbıhal etme imkanını bulduk. Başta gardaşlarım olmak üzere törenimize iştirak eden tüm devlet ve hükümet başkanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye'nin gerçek dostlarına ülkem ve milletim adına minnettarlığımızı ifade ediyorum. Binlerce kilometre öteden gelerek gösterdikleri kadirşinaslıkları hiçbir zaman unutmayacağımı belirtmek istiyorum. Yurt içinden törene katılan tüm vatandaşlarıma da tekrar şükranlarımı sunuyorum.

*Türkiye'nin tüm güzelliklerini, sosyal dokusunun bütün renklerini o gün orada hep beraber müşahade ettik. Zenginliğimiz olan bu farklılığın korunması Türkiye'nin aydınlık yarınlarının olmazsa olmaz şartlarıdır. Dünyanın dört bir köşesinden gelen yabancı misafirlerimizin iştiraki büyük ve güçlü Türkiye'nin tezahürü olduğuna inanıyorum. Hükümetlerimiz döneminde ülkemizin yumuşak gücü ve etki alanının ulaştığı yerler böylece ortaya çıkmıştır. Siyaset gibi diplomasiyi eski dar kalıplarla okuyanların Türk dış politikasıyla ilgili iddiaların yersiz olduğu anlaşılmıştır. Türkiye'nin Türkiye'den büyük olduğuna bir kez daha şahitlik ettik. 85 milyonun tamamının bundan onur ve gurur duymasını temenni ediyoruz. Buradaki mesajların muhalefet tarafından da iyi değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Muhalefetin vatanımızın bekası milletimizin istikbaline dair konularda artık daha hassas davranmasını, Türkiye eksenli yaklaşım benimsemelerini ümit ediyoruz. Türkiye ortak paydasında buluşma davetimize toplumumuzun tüm kesimlerinden müspet cevap bekliyoruz. 85 milyon Türkiye'nin tamamını kucaklamaya devam edeceğiz.

*Her yeni başlangıç, yeni bir umut, yeni bir heyecan, yepyeni bir atılım demektir. Biz de törenimizin akşamında yeni kabinemizi açıklamak suretiyle Türkiye yüzyılının inşası için bismillah diyerek hep birlikte yola revan olduk. Bizim anlayışımızda kesinti, kopukluk değil devamlılık esastır. Maziden atiye kurduğumuz köprünün belirleyici unsuru muhafazakar devrimciliktir. Kendimizi, kadrolarımızı, politikalarımızı yenilerken özümüze bağlı kaldık, ruh kökümüzden asla kopmadık. Seçmenlerimizle birlikte iradesini farklı şekilde kullananların sesine kulak verdik. Başkaları gibi yankı odalarına özellikle hapsolmak yerine siyaseti milletimiz için milletimizin içinde milletimizle birlikte yaptık. Her gelen arkadaşımız selefinin yaptığı hizmetlerine yenilerini eklemenin mücadelesini verdi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİNİ MECLİS'E SUNACAĞIZ"

40 yılı bulan siyasi hayatımızın alameti farikası eser ve hizmet anlayışıdır. Seçim dönemlerinde bol keseden boş vaat dağıtanlar gibi olmadık. Ne söz verdiysek, göreve gelince yerine getirmeye gayret ettik. Farkımız burası. 17. kez milletimizin takdirini kazandık. Bizim asıl gücümüz milletimize güven aşılamamızdır. Halkımıza verdiğimiz tüm sözlerin takipçisi olacağız. Biz bu 2 kelimenin uygulayıcısı olacağız. 1- istikrar, 2- güven. İstikrar ve güvenle Türkiye Yüzyılı'nı inşa edeceğiz. Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasıyla, ailenin sapkın akımlara karşı korunmasına karşı her adımı atacağız. Anayasa değişikliği teklifimizi Meclis'e sunacağız. Akkuyu Santrali ile yeni boyuta evrilen enerji hamlelerimizi devam ettireceğiz. Adalet hizmetlerinin etkin ve kaliteli şekilde sağlanmasına yönelik reformları artıracağız. Terör örgütlerine karşı verdiğimiz mücadeleyi yürüteceğiz. Savunma sanayi atılımlarımıza yenilerini ekleyeceğiz. Katma değeri yüksek inovatif yelpazeyi güçlendireceğiz. İhracatımızı yukarılara taşıyacağız. Turizmde potansiyelimizi üst düzeyde harekete geçireceğiz.

"EKONOMİYİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Gençlerimizi eğitim ve iş hayatına kadar destekleyeceğiz. İklim değişikliğiyle mücadelede kararlı çalışmalar yürüteceğiz. 650 bin deprem konutu yaparak, depremzedelerimizi yeni yuvalarıyla buluşturacağız. Yatırım, üretim, ihracat, istihdam ve büyümeden taviz ermeden ekonomiyi güçlendireceğiz. Hayat pahalılığı ve fahiş fiyat sorununu milletimizin gündeminden çıkarmakta kararlıyız. Mayıs ayında ekonomik güven endeksi artarak 103,7'ye yükseldi. İmalat sanayi endeksi de 50'nin üzerine çıktı. Enflasyon yüzde 40 altına geriledi. Enflasyonu nasıl tek haneye indirdiysek, aynısını yine başaracağız. Ülkemize sığınan kardeşlerimizin güvenli şekilde anavatanlarına dönüşlerini teşvik edeceğiz. Türkiye'ye Boraltan Köprüsü faciası gibi yeni utançlar yaşatmayacağız. Yeni dönemin ilk kabine toplantısında hususları değerlendirdik. Bakan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. 1 hafta sonra tekrar brifingi hazırlayacaklar, kendilerini dinleyeceğim. Seçim döneminin muhasebesi yanında atılacak adımları belirledik. Dün Samsun, Amasya ve Kastamonu'da meydana gelen sel baskınları nedeniyle vatandaşlarıma geçmiş olsun diyorum. AFAD ve ilgili kurumlar her türlü çalışmayı sürdürüyor.

BUĞDAY VE ARPA ALIM FİYATLARINI AÇIKLADI

Hasat döneminin başladığını görüyoruz. Çiftçilerimize gereken desteği veriyoruz. Geçen ay başında yaş çay alım fiyatı açıkladık. Bugün de TMO 2023 Buğday ve Arpa alım fiyatlarını belirledik. TMO alım fiyatlarını ekmeklik buğdayda ton başına 8 bin 250 lira, arpada 7 bin lira olarak kararlaştırdık. Bakanlığımız tarafından sisteme kayıtlı çiftçilerimize buğdayda ton başına bin lira arpa için ton başına 500 lira destek olarak verilecektir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Emeklilerimizin maaşlarını ve ikramiyelerini kurban bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır.