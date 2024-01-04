Son Dakika... Yerel seçim maratonu başladı... AKP'nin İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması: 'Pazar günü açıklayacağız'

Son dakika gelişmesi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçime ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İstanbul adayının açıklanacağı tarihi duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 04.01.2024 - 15:53
Son Dakika... Yerel seçim maratonu başladı... AKP'nin İstanbul adayı kim olacak? Erdoğan'dan 'İstanbul adayı' açıklaması: 'Pazar günü açıklayacağız'
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Yerel seçim maratonu başladı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti yönetimiyle yapacağı toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, gazetecilerin "İstanbul adayını pazar günü açıklayacak mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

AKP'NİN İSTANBUL ADAYI İÇİN TARİH BELLİ OLDU

İstanbul adayına ilişkin konuşan Erdoğan, pazar gününü işaret ederek, "İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız'' dedi.

Ankara adayının ve seçim beyannamesinin ise 15 Ocak'ta Ankara'da açıklanacağını duyuran Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

''Bizim yapacağımız açıklamalarda A’dan Z’ye hepsi sürprizdir, hem de kazanma azmimizin göstergesi olacaktır. İstanbul adayını pazar günü duyacaksınız. Pazar günü adayların hemen hemen yarıya yakınını açıklarız. Ankara adayını da Ankara'da açıklayacağız. Seçim beyannamesini burada açıklayacağız.''


Recep Tayyip Erdoğan yerel seçim Son dakika AKP

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