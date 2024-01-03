Son dakika... Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'da gerçekleşen ve 103 can kaybının meydana geldiği saldırıların ardından İran Cumhurbaşkanı Reisi'yle görüştü.

AA
Yayınlanma: 03.01.2024 - 21:35
Son dakika... Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
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İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Reisi’ye, Kirman’da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

KİRMAN'DAKİ SALDIRIYA KINAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sivilleri hedef alan terör saldırısını kınadı, Türkiye’nin terörle mücadelede İran’ın yanında olduğunu söyledi ve İran halkına kayıpları nedeniyle sabır temenni etti. 

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran’a terörle mücadelede ortak hareket etme çağrısını yineledi.

REİSİ'NİN ZİYARETİ ERTELENDİ

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin Türkiye ziyaretinin ileri bir tarihe ertelenmesi de görüşmede kararlaştırıldı.

NE OLMUŞTU?

Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti

Süleymani'nin mezarının bulunduğu kabristanın yakınındaki patlamalarda 103 kişi hayatını kaybetmiş, 211 kişi de yaralanmıştı.

İranlı yetkililer, patlamaların terör saldırısı olduğunu açıklamıştı.


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