CHP'den Erdoğan'a ‘Süper Kupa’ soruları: ‘Sabotajı yapan kim?’

Yayınlanma: 03.01.2024 - 12:58

Güncelleme: 03.01.2024 - 12:58

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Süper Kupa skandalı için kullandığı sözleri Meclis gündemine taşıdı.

Suudi Arabistan yönetimi eleştirmeden söz konusu skandal için "Türkiye'nin çıkarlarına yönelik çok açık bir sabotaj girişimi" diyen Erdoğan'ın sözlerini eleştiren Bulut, Erdoğan'a 'sabotajcıyı açıklama' çağrısı yaptı.

"SUUDİ ARABİSTAN'IN HİÇ SORUMLULUĞU YOK MU?"

Suudi Arabistan’a toz kondurmayan Erdoğan’ın, bu sabotajı kimin yaptığına dair herhangi bir açıklamada bulunmadığını vurgulayan Bulut, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

“-Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözünü ettiği ‘Türkiye'nin çıkarlarına yönelik’ sabotajı yapan kimdir?

-Ülkemizin 100 yıllık iki büyük kulübü Fenerbahçe ve Galatasaray mıdır yoksa TFF Başkanı ve yönetimi midir?

-Erdoğan, sabotajı yapanı açıklamaktan neden imtina etmektedir?

-Milli değerlerimizi pazarlık konusu yapma cüretinde bulunan Suudi Arabistan’ın yaşanan krizde hiçbir sorumluluğu yok mudur?

“NEDENİ TİCARİ ANLAŞMALAR MI?”

-Suudi Arabistan’a toz kondurulmamasının nedeni Riyad’la yapılan ticari anlaşmalar mıdır?

-Saudi Media Company ile yapılan sözleşmede, maçın oynanmamasından kaynaklı herhangi bir maddi tazminat maddesi var mıdır? Bu tazminat ne kadardır ve kim tarafından ödenecektir?

-Süper Kupa Finali organizasyonunun toplam maliyeti ne olmuştur?”