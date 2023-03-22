Son Dakika... YSK'den yeni uygulama: Hangi adaya ne kadar imza verildi?

Yayınlanma: 22 Mart 2023 - 10:11

Güncelleme: 22 Mart 2023 - 10:24

YSK Başkanı Ahmet Yener, seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yener, bugün başlayan cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza sürecinde imzaların anlık olarak takip edileceği bir uygulamanın yürürlüğe girdiğini açıkladı.

GÜN SONUNDA VERİLER PAYLAŞILACAK

Yener, "Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçiminde, seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adaylarımız dün kurulumuz tarafından ilan edilmiştir. Bugün aday gösterilmek istenenlerin imza süreci başlamış olup 27 Mart Pazar günü saat 20.00 itibarıyla sona erecektir. Bugün itibarıyla il ve ilçe bazında anlık olarak hangi adaya ne kadar imza verildiğinin ekranda takibi mümkündür. Şeffaf, güvenlik bir ortam için bu uygulamamız salonda isteyen adaylarımıza ve temsilcilerimize, imza süreci sona erene kadar takip etme imkanı verilecektir. Gün sonunda basın mensupları ile de paylaşılacaktır" dedi.