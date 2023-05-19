Son dakika... YSK'nin kesin seçim sonuçları Resmi Gazete'de yayımlandı
Son dakika haberi... Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) kesin seçim sonuçları, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre; AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,52; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,88 oy aldı.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimlerinin kesin sonuçlarını yayınladı. Seçimlerin ikinci tura kaldığı da resmen ilan edilen kararda, adaylardan Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 milyon 133 bin 849 oy ile seçmenlerin yüzde 49,52’sinin, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88’inin oyunu aldığı görüldü.
Kesin sonuçlara göre ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı olan Sinan Oğan’ın 2 milyon 831 bin 239 oy alarak seçmenlerin yüzde 5,17’sini, adaylıktan çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’nin 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43’ünü aldığı ortaya çıktı.
YSK’nın açıkladığı kesin sonuçların detayları şöyle:
Recep Tayyip Erdoğan:
Yurt içi Seçim Sonucu: 26 milyon 86 bin 102
Yurt Dışı Seçim Sonucu: 967 bin 180
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu: 80 bin 567
Türkiye Geneli Toplam: 27 milyon 133 bin 849 – (Yüzde 49,52)
Kemal Kılıçdaroğlu:
Yurt içi Seçim Sonucu: 23 milyon 873 bin 749
Yurt Dışı Seçim Sonucu:665 bin 111
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:56 bin 318
Türkiye Geneli Toplam:24 milyon 595 bin 178 – (Yüzde 44,88)
Sinan Oğan:
Yurt içi Seçim Sonucu: 2 milyon 796 bin 613
Yurt Dışı Seçim Sonucu:28 bin 218
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:6 bin 408
Türkiye Geneli Toplam: 2 milyon 831 bin 239 – (Yüzde 5,17)
Muharrem İnce:
Yurt içi Seçim Sonucu: 216 bin 470
Yurt Dışı Seçim Sonucu: 15 bin 759
Gümrük Kapıları Seçim Sonucu:3 bin 554
Türkiye Geneli Toplam:235 bin 783 – (Yüzde 0,43)
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