Son Dakika: Erdoğan'dan seçim sonrası ilk konuşma: 28 Mayıs programını açıkladı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:03

Güncelleme: 17.05.2023 - 17:38

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde düzenlenen toplantıda, partisinin il başkanları, milletvekilleri, belediye başkanları ve milletvekili adaylarına seslendi.

"Sağlam durmasak 28 Mayıs'ta sandıkların üzerine çökerler" diyen Erdoğan, "Bu seçimlerin bir sonucu da muhalefetteki değişim olacaktır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştı" ifadeleriyle muhalefeti hedef aldı.

"SANDIKLARIN ÜZERİNE ÇÖKERLER"

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Karşımızdakileri görüyorsunuz. Milli iradenin üzerine gölge düşürmek için her şeyi yapıyorlar. Seçimi açık ara geri bitirmelerine rağmen suyu bulandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sağlam durmasak 28 Mayıs'ta sandıkların üzerine çökerler. Terör örgütleriyle yata kalka onların yöntemini siyasette de uyguladıkları görülüyor.

* Bugüne kadar güvenimizi hiç boşa çıkarmadınız. İnşallah 28 Mayıs'ta da güvenimizi boşa çıkarmayacağınıza inanıyorum. Meclis'te çoğunluğu elde ettik. Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yakın rakibimize 2 milyondan fazla fark atmamıza rağmen 50+1 şartı nedeniyle ikinci tura kaldık.

* 14 Mayıs seçiminde tercihini bizden yana kullanan 27 milyonu geçkin vatandaşımıza teşekkür ediyorum. 14 Mayıs'ta bize oy veren her bir kardeşimize sıkı sahip çıkacağız.

"İNSANLIKLA İRTİBATLARI DA KOPMUŞ"

* Kendilerine destek vermeyen, insanlıkla ilgisi olmayan saldırılarını herkes görüyor. Meğer bunların insanlıkla irtibatları da kopmuş. Bu vesileyle bunu da öğrenmiş olduk. Tek yaptıkları kendi iç sıkıntılarını bastırmak için masa yumruklamaktır.

* Bu seçimlerin bir sonucu da muhalefetteki değişim olacaktır. Masadaki arkadaşları tarafından sazan sarmalına alınan Kılıçdaroğlu fena çarpılmıştır. Bunu sormak da o partinin seçmenine düşer. Muhalafeti bir türlü değiştiremedik.

"KENDİMİZE BAKACAĞIZ"

* Biz bazıları gibi eksiklerimizin kabahatini başkalarında aramayacağız, kendimize bakacağız. AK Parti'nin kabiliyeti kendini yeniliyor olmasına bağlıdır. Bu yenilenmeyi kıymetli görüyoruz. İnşallah 2024 Martı'na çok güçlü bir teşkilatla gireriz.

* Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşmasının gayretlerimizle 2 ay daha uzatılmasına karar verildi. Bu kararın tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum.