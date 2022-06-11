Son Dakika: Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:59

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üyeliklerine Prof.Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 beni ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır."