Son Dakika: Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, Yükseköğretim Kurulu üyeliğine Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

AA
11 Haziran 2022 Cumartesi, 00:59
Son Dakika: Yükseköğretim Kuruluna ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de
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Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) üyeliklerine Prof.Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atandı.

Resmi Gazete’de yer alan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Yükseköğretim Kurulu Üyeliklerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 6’ncı maddesinin b/5 beni ve 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 7’nci maddeleri gereğince Üniversitelerarası Kurulca seçilen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. Hüseyin Karaman atanmıştır."


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