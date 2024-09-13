Son oturumunda kan dökülen Meclis’in komisyonlarında güncel konular bekliyor

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 10:00

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP’nin Can Atalay’la ilgili Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırma talebini geride kalan hafta sonunda reddetti. Böylece TBMM son olarak 16 Ağustos’ta yapılan ve milletvekillerinin kanının salona sıçradığı kavgalı oturumla ekim ayına kadar tatile girmiş oldu. Toplumun çözüm beklediği pek çok konuyla ilgili yasa teklifi de Meclis’in komisyonlarında beklemede kaldı. Örneğin; yurttaşlar geçim sıkıntılarına çare beklerken, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda CHP’nin üç grup başkanvekilinin ortak imzasıyla duran yasa teklifinde en düşük emekli aylığının asgari ücrete çıkartılması ve asgari ücrete de üç ayda bir enflasyon oranında zam yapılması öngörülüyor.

100 BİN ATAMA TEKLİFİ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir’in mayıs ayında verdiği ve Adalet Komisyonu’nda bekleyen teklifte; çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işleyenlere verilen cezaların artırılması, bu konularda denetimli serbestlik uygulanmaması gibi uygulamaların olmaması isteniyor. CHP’li milletvekillerinin tüm öğrencilere her gün bir öğün ücretsiz yemek verilmesi, maddi imkanlardan yoksun öğrencilerin yurt ihtiyacının karşılanması, 100 bin öğretmen ataması yapılması ve Ziraat Bankası tarafından çiftçilere kullandırılan tarımsal kredi borçlarının tüm faiz ve yargılama giderleri ile vekalet ücretlerinden vazgeçilmesi gibi teklifleri de komisyonlarda görüşülmeyi bekliyor.

ÖZEL’İN ÜÇ TEKLİFİ BEKLİYOR

Meclis’in komisyonlarında CHP lideri Özgür Özel’in de genel başkan olarak imza verdiği üç yasa teklifi bulunuyor. Bu tekliflerden birinde 8 Eylül 1999 sonrası sigortası yapılan kişilerin emeklilikte yaş sınırına takılmadan kademeli olarak emeklilik hakkına kavuşması öngörülüyor. Bir diğer teklifte ise çıraklık, bursiyerlik, kursiyerlik ve staj sürelerinin başlangıç tarihlerinin uzun vadeli sigorta kolları açısından hizmet ve sigorta başlangıç tarihi sayılması isteniyor. Özel’in bir diğer yasa teklifinde de gelir vergisinde ücretliler lehine değişiklik yapılması ve asgari ücret istisnasının matrahtan indirim yoluyla uygulanması gibi öneriler yer alıyor.