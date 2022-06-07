Seçim anketleri Bahçeli'yi sinirlendirdi: 'Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim'

07 Haziran 2022 Salı, 10:46

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki haftalık grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkan satırlar şu şekilde...

"Milletimize hizmet aşkıyla dolup taşıyoruz. 2023 yılında müstesna bir demokrasi şöleni, muhteşem bir cumhuriyet zaferi coşkuyla kutlanacaktır. Şurası kesindir ki yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış ebet bizimdir."

ANKET ŞİRKETLERİNİ HEDEF ALDI

"Sahte ve düzmece anketlere hiç takılmıyoruz; alayı birden üzerimize gelsinler, hepsi ayaklarımızın altında paspastır. MHP'ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaktır."

"MHP'nin oy oranlarını düşük gösterenlere, siyasetimizi küçümseme hayasızlığına düşenlere diyoruz ki sizler bizi yok sayacaksınız, Allah'ın izniyle biz daha çok var olacağız. Anketler partimizi ha yükseğe çıkarmış ha dibe çekmiş hiç ama hiç önemli değildir. Ellerinden ne geliyorsa onu yapsınlar. Hangi talimatı almışlarsa durmasınlar. Biz ankete değil, yurdumun tertemiz insanlarına bakıyoruz. Anketle doğmadık ki anketsiz ölelim. Dava ve siyasi mücadelemizi kundaklamak için ellerini ovuşturanlara Türk milleti günlerini gösterecek, bunları rezil edecektir."

"Cumhur, başkanını seçecek ve o da Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır."

"MİLLETİMİZ NE İSTİYORSA ONU YAPARIZ"

"Milletimiz görsün, duysun ve taltif etsin yeter diyoruz. Allah'ımız bilsin ve takdir etsin tamamdır inancındayız. Gerisi kuru gürültüdür. MHP, önüne bakıyor, mücadelesine odaklanıyor. Gerçek anketi yapacak olan asıl güç millettir. Hiç kimse suyu bulandırma sinsiliğine kapılmasın. MHP'ye kefen biçenler, günü saati geldiğinde o kefeni kendileri giymek zorunda kalacaklardır. Biraz daha kendi kendilerini avutsunlar, yalana, dolana bel bağlasınlar. 2023'te Türk Milleti sevdalılarını mahçup etmeyecektir. Dava arkadaşlarımdan rica ediyorum, sahtekarların fermanı anketlere asla itibar etmesinler. Hatta ellerine geçeni buruşturup çöp sepetine atsınlar."

"Türkiye'nin geleceği şaibeli masa ile, siyaset mantarları ile değil, cumhurun muazzez iradesi ile teselli edecektir. Bizim, milletimiz vardır. Umudumuz millettir, huzurumuzun ufku milli birlik ve dayanışma ufkudur. Biz masalarda keyif çatmayız. Milletimiz ne istiyorsa onu yaparız. İlkeli, milli ve dürüst siyaset, önümüzdeki çetin sorunların aşılması hususunda yegane imkan, aynı zamanda hayalleri gerçeğe dönüştürecek asıl fırsattır."

'ENFLASYON' AÇIKLAMASI

"Hiçbir vatandaşımız enflasyon canavarına ezdirilmeyecektir. Fırsatçıların, fiyat ve finansal istikrarı bozucu tertip içinde olanların tespiti yapılarak hak ettikleri cezayı almaları sağlanacaktır. Bu kapsamda hükümet dikkatli, dengeli, uyanık ve titiz bir mücadelenin içindedir."

"TÜRKİYE BUGÜNKÜ DARBOĞAZDAN ÇIKACAKTIR"

"Fiyatların artışı konusunda ajan provakatör gibi faaliyet halinde olanların lekeli varlığı da inkar edilemez seviyededir. Türkiye, bugünkü darboğazdan çıkacaktır, çok güçlü işaretler de alınmaya başlanmıştır. Türkiye bütün siyasi ve ekonomik tuzakları teker teker bozmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları memnuniyet vericidir."

MUHALEFETE YÜKLENDİ

"Zillet İttifakı'nın Türkiye aleyhtarı tezgahları işe yaramayacak. Ekonomik ve siyasi ikbalimizin döner çarkına çomak sokamayacaktır. Muzaffer ve müreffeh günlere hep birlikte ulaşacağız. Karamsarlığın zil takıp oynayan faillerine de Türkiyemizi bırakmayacağız."

TERÖRLE MÜCADELE

"Güney sınırlarımız boyunca çatısı örülmek istenen terör devleti askeri harekatlarla engellenmiştir. Türkiye, bölücü teröre merhamet göstermeyeceğini hem sınır içinde hem de sınır ötesinde güç kullanarak ve şehitler vererek kanıtlamıştır. Bölücü terörün hudutlarımızda tutunması, bunun yanı sıra ülkemizi zehirleme ve tehdit amacı başarılı olamayacaktır. Fitnenin kökü kazınacaktır. Terörle mücadele bir millet kararıdır. Karşı çıkanlar teröristlerin safındadır. Geçen hafta PKK/YPG'li bir terör elebaşı ABD'den ve NATO ülkelerinden silah aldığını açıklamıştır, gözdağı vermiştir."

"Yürek burkan, yüksek risk ihtiva eden tablonun, NATO'nun kuruluş ilke ve esaslarına muvafık olduğunu aklı başında hiç kimse öne süremeyecektir. Türkiye bugüne kadar NATO'nun destek tavrını görmemiştir. Bu değerlendirmemi abartılı bulanlar 1952'den bugüne kadar NATO ile süregelen ittifak ortaklığının 70 yıllık mazisine objektif baktıkları takdirde gerçekleri çarpıcı bir şekilde görebileceklerdir."

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

"İsveç ve Finlandiya'nın NATO'da ittifak ortağı olmalarına nasıl 'tamam' diyelim? Türkiye'nin kuyusunu kazmak için nifak seferlerine çıkanlara tepkisiz olmamız söz konusu olamayacaktır. İsveç ve Finlandiya hükümetleri önce ellerine bulaşan kanları yıkamalıdır."

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