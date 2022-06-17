Son seçim anketi açıklandı: MHP baraj sınırında, AKP yüzde 30'un altında

17 Haziran 2022 Cuma, 10:17

AR-G Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.

Katılımcıların yüzde 29.7'si tercihini AKP'den yana kullanırken, CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirlendi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 36.7 olurken Millet İttifakı ise yüzde 43,3'e ulaştı.

İYİ PARTİ YÜZDE 17.2 OY ALDI

Sıralamanın üçüncü sırasında yüzde 17.2 ile İYİ Parti, dördüncü sırada ise yüzde 9.8 ile HDP yer aldı. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’nin oy oranı ise yüzde 7’de kaldı.

Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde oldu:

Yüzde 2.1 DEVA

Yüzde 1.5 Zafer Partisi

Yüzde 1.2 Saadet Partisi

Yüzde 1.1 Yeniden Refah Partisi

Yüzde 1.1 Gelecek Partisi

Yüzde 1.8 Diğer