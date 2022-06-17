Son seçim anketi açıklandı: MHP baraj sınırında, AKP yüzde 30'un altında
AR-G Araştırma'nın paylaştığı son seçim anketine göre, CHP'nin oyu yüzde 26'nın üzerine çıktı. Araştırmaya göre İYİ Parti ise yüzde 17'nin üzerinde yer alırken; AKP yüzde 30'un altını gördü. MHP'nin oyu ise baraj olan yüzde 7 sınırında bulunuyor.
AR-G Araştırma son anket sonuçlarını paylaştı. Katılımcılara, “Bu pazar seçim olsa oyunuzu kime verirsiniz?” sorusu yöneltildi.
Katılımcıların yüzde 29.7'si tercihini AKP'den yana kullanırken, CHP’ye oy vereceğini belirtenlerin oranı yüzde 26.1 olarak belirlendi. Cumhur İttifakı'nın oy oranı 36.7 olurken Millet İttifakı ise yüzde 43,3'e ulaştı.
İYİ PARTİ YÜZDE 17.2 OY ALDI
Sıralamanın üçüncü sırasında yüzde 17.2 ile İYİ Parti, dördüncü sırada ise yüzde 9.8 ile HDP yer aldı. Devlet Bahçeli liderliğindeki MHP’nin oy oranı ise yüzde 7’de kaldı.
Diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde oldu:
Yüzde 2.1 DEVA
Yüzde 1.5 Zafer Partisi
Yüzde 1.2 Saadet Partisi
Yüzde 1.1 Yeniden Refah Partisi
Yüzde 1.1 Gelecek Partisi
Yüzde 1.8 Diğer
Video Haberler
- Adayı duyurma şartını açıkladı
- Kayseri’de 2 paraşütçü havada çarpıştı
- Gece denize giren genç, boğulma tehlikesi geçirdi
- İşten çıkıp eve geldi, kocasını öldürülmüş halde buldu
- Taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı
- Otomobil dereye uçtu; 3 kişi yüzerek karaya çıktı!
- 'Siyasetçi gitmesini de bilmek zorunda'
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- Hırsızdan 'eskiyi getir, yeniyi götür' tarife
- 'Parkı koruyalım' derken, orman gidiyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye için çarpıcı senaryo
- Peker'den 'Hilal Kaplan' paylaşımı
- Alman şirketten Saray'a ihtar
- Trafikteki kavga çaycıda bitti
- Erdoğan’ın katılacağı tören için seferberlik
- 'Kral çıplak demenin zamanıdır'
- İstifanın arkasından Nureddin Nebati çıktı
- Erdoğan'a 'çürük' yanıtı
- 00.00'dan itibaren litresi 30 lirayı geçiyor
- Bakanlık önünde ikinci protesto