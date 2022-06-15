Uykusuz'dan 'anket' kapağı: Panik satışı yapmayın...
Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına, anket sonuçlarını taşıdı.
Haftalık mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında anketlerdeki AK Parti oylarının durumuna yer verdi.
Derginin "Anketlere göre AKP'nin oyları hızla erimeye devam ediyor" notuyla yayınladığı bu haftaki kapağı şöyle:
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