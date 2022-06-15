Uykusuz'dan 'anket' kapağı: Panik satışı yapmayın...

Mizah dergisi Uykusuz bu haftaki kapağına, anket sonuçlarını taşıdı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 07:28
Uykusuz'dan 'anket' kapağı: Panik satışı yapmayın...
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Haftalık mizah dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında anketlerdeki AK Parti oylarının durumuna yer verdi.

Derginin "Anketlere göre AKP'nin oyları hızla erimeye devam ediyor" notuyla yayınladığı bu haftaki kapağı şöyle:


Uykusuz ANKET Recep Tayyip Erdoğan
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