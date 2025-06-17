Son seçim anketinde çarpıcı sonuç: Her iki şehirde de fark büyük!

ORC Araştırma tarafından yapılan seçim anketinde katılımcılara “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” diye soruldu.

12-16 Haziran tarihlerinde İstanbul'da 2 bin 850, Ankara'da ise bin 955 katılımcıyla yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması adıyla yayımlanan anket çalışmasında partilerin oy oranları ortaya konuldu.

İstanbul'da CHP yüzde 33.6 çıkarken, AKP’nin oy oranı yüzde 30.2 oldu. İstanbul'da 3. sırada yer alan DEM Parti yüzde 7.2 alırken, MHP yüzde 5.5'lik oy oranı aldı.

Ankette Zafer Partisi yüzde 4.4, Yeniden Refah yüzde 3.4, İYİ Parti ise yüzde 3.2 oy oranıyla yer aldı.





Ankara'da ise CHP'nin oy oranı yüzde 34.6 çıkarken, AKP yüzde 31.1 ile ikinci sırada yer aldı.

Ankara'da yüzde 7.2 ile MHP üçüncü sırada, yüzde 4.4 ile Zafer Partisi dördüncü sırada yer aldı.



