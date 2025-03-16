Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç: CHP birinci, Zafer Partisi MHP’yi yakaladı!

Yayınlanma: 16.03.2025 - 18:15

Güncelleme: 16.03.2025 - 18:15

ORC Araştırma 05-14 Mart tarihleri arasında yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.

Şirketin 05-14 Mart tarihleri arasında yaptığı son güncel araştırma sonuçları yayımlandı.

Sonuçlarda CHP yüzde 33 ile birinci parti olmaya devam etti.

Son genel seçimde yüzde 36.06 alan AKP bu pazar seçim olsa oyların sadece yüzde 30.04'ünü alabiliyor.

Yurttaşlara 'bu pazar seçim olsa oyunuz hangi partiye verirsiniz?' diye sorulduğunda 'Zafer Partisi' diyenlerin oranı yüzde 5.1 oldu. Söz konusu anketin sonuçlarında MHP yüzde 5.3 oranında kaldı.

Zafer Partisi ile MHP arasındaki fark artık sadece yüzde 0.2 oranında.

Anket sonuçlarına göre partilerin oy oranları şu şekilde:

CHP: 33.0

AKP: 30.04

DEM Parti: 7,5

MHP: 5.3

Zafer Partisi: 5.1

Yeniden Refah Partisi: 4.1

İYİ Parti: 3.8

Türkiye İşçi Partisi: 2.4