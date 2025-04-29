Soner Yalçın: Polis Murat Ongun'un kızının küpelerini sorup 'altın mı çıkar bakayım' dedi

Yayınlanma: 29.04.2025 - 11:40

Güncelleme: 29.04.2025 - 11:40

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik soruşturma kapsamında 26 Nisan'da yapılan ikinci dalga gözaltılarda 19 Mart operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan emekli İBB Genel Sekreteri Can Akın Çağlar, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen, İBB İmar Müdürü Ramazan Gülten, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun özel kalemi Kadriye Kasapoğlu, eski CHP Milletvekili Turan Aydoğan, Medya A.Ş. Genel Müdürü Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Cevat Kaya'nın da aralarında yer aldığı 53 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, 52 kişi gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 52 kişi, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilirken, gazeteci Soner Yalçın, Murat Ongun'un eşi Gözdem Ongun'u gözaltına almak için evine gelen polisler ile Ongun çiftinin çocukları arasında yaşananları anlattı.

Soner Yalçın, Oda TV'deki köşe yazısında, şunları kaleme aldı:

"Cumartesi günü…

İBB’ye yönelik ikinci operasyonda -Murat Ongun'un eşi- Gözdem’in de gözaltına alındığı haberini öğrenince evlerine gittim. Evde iki çocuk vardı, ne yapıyorlardı? Babalarından sonra anneleri de yine sabah 06.00’da yapılan polis baskınıyla gözaltına alınan iki çocuk ne yapardı bir başına?

Allah'tan teyzesi ve eniştesi vardı evde…

Evdeki arama sırasında yaşananları duyunca şaşırdım kaldım:

Koray Ongun, 15 yaşında. Kendine mahsus bir çocuk. Öyle ki; Tevrat’ı, İncil’i ve Kur’an’ı okudu ve en derin anlamlısının Kur’an olduğuna karar verip cuma namazını kaçırmamaya çalışan bir mümin oldu! Mesela biz ondan öğrendik; Levent’teki Barbaros Hayrettin Cami süslemelerinin Süleymaniye Cami’sinin süslemelerine benzediğini...

Polisler, Koray’ın odasında arama yaparken bulduklarına pek seviniyor; Koray’ın kartondan kumbarası içinde babaannesinin gönderdiği 3-5 bin lirayı alıyorlar!

Bundan da şöyle haberim oldu; okul arkadaşının annesi Koray’ı evlerine davet etti, Koray 'nasıl gideceğim hiç param yok' dedi…

Çocuğun kumbarasındaki parasına el koymak da nedir? Savcıların bundan haberi olduğunu hiç sanmıyorum.

Bitmedi. Polisin dikkatini 19 yaşındaki Lal Ongun’un küpeleri çekiyor, 'altın mı? Çıkar bakayım' diyor! Kızcağız 'annemin yaptığı tasarım, altın değil' diyor sesi titreyerek…

Altın olsaydı, Lal de mi gözaltına alınacaktı?"