Soru önergeleri yanıtsız kaldı, yasa teklifleri ‘torbayla’ görüşüldü: TBMM devre dışı kaldı

TBMM’nin geride kalan yasama yılına ilişkin faaliyet raporuna göre; Meclis’in en çok çalışan komisyonu, zorunlu olarak bütçe görüşmelerinin yapıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu oldu. Komisyon geçen yasama döneminde tam 35 toplantı gerçekleştirdi. İktidarın farklı konulardaki önerileri birleştirerek getirdiği torba yasalar Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülürken; çevre, eğitim, adalet ve sağlık komisyonlarının toplantı sayısı 5’i geçemedi. Adalet Komisyonu geçen yasama yılında 5 kez, Çevre Komisyonu 1 kez, Millî Eğitim Komisyonu 2 kez, Sağlık Komisyonu 3 kez ve Tarım Komisyonu 1 kez toplandı. Bunun yanında; Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başkanlığını yaptığı İçişleri Komisyonu da 2 toplantı ve Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın başkanlığını yaptığı Millî Savunma Komisyonu 1 toplantı gerçekleştirdi.

‘MECLİS’İN SAYGINLIĞINA UYMUYOR’

Rapora göre geçen yasama yılında Meclis Başkanlığına 17 bin 585 yazılı soru önergesi verildi. Bunlardan 16 bin 865’i işleme alındı. Ancak yalnızca bin 430 önergeye süresi içinde yanıt verdi. 7 bin 422 önergeye ise süresi geçtikten sonra dönüş yapıldı. Meclis’in üç yılı geride kalan 28. Yasama Dönemi’nde ise TBMM Başkanlığı’na toplam 34 bin 830 soru önergesi verildi. Bunlardan sadece 4 bin 834’ü süresi içinde yanıtlandı. Öte yandan; muhalefet milletvekillerinin soru önergelerine yetersiz yanıt verildiğiyle ilgili eleştiriler, TBMM’nin faaliyet raporuna da yansıdı. Raporda konuyla ilgili “Önceki yasama yıllarında gönderilen yazılara benzer şekilde 5 Aralık 2024 ve 24 Haziran 2025 tarihlerinde TBMM Başkanlığınca, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve bakanlıklara gönderilen yazılar ile soru önergelerine verilmesi gereken cevapların, süresi içinde ve TBMM’nin saygınlığına uygun olacak şekilde soruları tam olarak karşılayan, yeterli ve tatminkâr nitelikte hazırlanması rica edilmiştir” bilgisi paylaşıldı.

‘MECLİS ÇALI ŞMASINI Y ÜK GÖRÜYORLAR’

Meclis’teki bu tabloyu değerlendiren CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, “Özellikle Plan ve Bütçe Komisyonu’na yasaların gelme sebebi, iktidarın torba yasa alışkanlığı. Alelacele bir komisyon süreci yaşatıyorlar. Komisyon çalışmasını bir yük gibi görüyorlar. Bu yüzden getirdikleri yasalar ya Anayasa Mahkemesi’nden dönüyor ya da beklenen sonucu üretmiyor. Sonra yeni bir yasa yapma süreci daha başlamak zorunda kalıyor. Dolayısıyla verimsiz, kalitesiz, Meclis çalışmasını bir yük gören, değer atfetmeyen bir iktidar anlayışı var” ifadelerini kullandı. Muhalefetin “AKP ve MHP oylarıyla reddedildi” cümle kalıbıyla anılan yasa teklifi ve önergelerine de değinen Emir “Yasa tekliflerimiz, araştırma önergelerimiz; iktidar çoğunluğu tarafından içeriğine bile bakılmadan reddediliyor. Oysa içerisinde kimsenin hayır diyemeyeceği hükümler var. Ama siyaseti kavga alanı olarak algıladıkları için peşinen reddediyorlar” dedi.