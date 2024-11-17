Soru önergesi veren Ün'den 'trafik cezalarının seçime göre yazıldığı' iddiası

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:36

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:36

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Edirne Bağımsız Milletvekili Ediz Ün’ün soru önergesine yanıt verdi. Ün, 1 Ocak 2023-15 Mayıs 2023 ile 1 Ocak 2024-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yazılan trafik cezaları hakkında bilgi istemişti. Yerlikaya yanıtında, 2023 yılında yazılan cezalarla ilgili şu bilgileri verdi:

“Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince soru önergesinde bahsi geçen 1 Ocak 2023-15 Mayıs 2023 tarihleri arasında 25 milyon 403 bin 642 araç denetlenirken toplam 2 milyon 740 bin 589 araca/sürücüye işlem yapılmıştır. 2024 yılının aynı döneminde ise 46 milyon 688 bin 907 araç denetlenirken 6 milyon 46 bin 570 araca/sürücüye işlem yapılmıştır.”

‘MANTIĞA AYKIRI’

Yanıtı değerlendiren Bağımsız Milletvekili Ediz Ün, “Trafik cezaları seçime göre, bütçeye göre yazılmaya başlandı. Bunun en net örneğini soru önergemize verilen cevapta görüyoruz. 2023 yılında 1 Ocak’tan genel seçimlerin yapıldığı 15 Mayıs’a kadar yazılan toplam ceza 2 milyon 740 bin civarında, bir yıl sonra ise sayı iki katını aşarak 6 milyonu geçmiş. Ya bu işte bir yanlışlık var ya da vatandaş bir yıl içinde araç kullanmayı, trafik kurallarını unutmuş. Bir yıl içinde bu kadar fark olması eşyanın tabiatına aykırı. Trafik cezaları vergiye dönüştürüldü. Şu anda AKP’nin, trafik cezalarının caydırıcı olması gibi bir derdi yok. ‘Ne kadar ceza, bütçeye o kadar para’ mantığıyla gidiyorlar” diye konuştu.