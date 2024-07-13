‘Sorumlu siyasiler hesap vermeli’

Yayınlanma: 13.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.07.2024 - 04:00

Kayseri’de, bir çocuğun Suriyeli bir kişi tarafından istismar edilmesi sonrası geçici koruma statüsü kapsamındaki Suriyeliler hedefe kondu. Medyanın farklı illere de yayılan “nefret” olaylarını iletme tarzındaki farklılıklar dikkat çekti. CHP’li Jale Nur Süllü, haber dilinin önemine vurgu yaparak “İnsanları ötekileştiren, ayrımcılığı körükleyen haber dilinden uzak durulmalı, toplumsal barış ve evrensel insan haklarına saygı diline öncelik verilmelidir” ifadesini kullandı. Süllü, “Halkın dikkati başka yöne çekiliyor, sorumlu siyasiler hesap vermekten kaçınıyor. Tepkilerin muhatabı savunmasız siviller değil, siyasi iktidar ve ortaklarıdır” diye konuştu.