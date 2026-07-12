Soruşturmanın ardından... Bakan Gürlek, kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği'ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dernek başkanı Haluk Levent hakkında yakalama kararı çıkarmış ve Levent, İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

AHBAP Derneği, Kahramanmaraş ve Hatay depremlerinin ardından, Kızılay'ın kendilerine 'çadır satışı' yapmasının ortaya çıkması sebebiyle hedef alınmıştı.

Bununla beraber, Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından tazminat davasından kazandığı 150 bin liralık geliri Kızılay'a bağışladığını duyurdu.

Gürlek şunları yazdı:

"Köklü geçmişi, fedakâr çalışanları ve gönüllüleriyle; afetlerde ve kriz anlarında ihtiyaç sahiplerinin yanında olan Türk Kızılay, aziz milletimizin yardımseverlik ruhunun en güçlü temsilcilerinden biridir.

Vatandaşlarımız, Türk Kızılay’a gönül rahatlığıyla ve güven içinde bağış yapabilir; yapılan her katkının bir ihtiyaç sahibine umut, bir yaraya merhem olacağına güvenebilir.

Bu vesileyle; şahsıma yönelik haksız ithamlar nedeniyle açmış olduğum bir manevi tazminat davası neticesinde tahsil edilen 150 bin TL tutarı Kızılay’a bağışladım.

Milletimizin merhamet elini dünyanın dört bir yanına ulaştıran, iyiliğin ve dayanışmanın sembolü olan Türk Kızılay’ın tüm çalışanlarına ve gönüllülerine teşekkür ediyorum.

Dayanışmanın, merhametin ve kardeşliğin yanında olmaya devam edeceğiz."

Öte yandan, Bakan Gürlek 2025 yılının Haziran ayında kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesiyle açtığı davada, seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den 150 bin lira manevi tazminat kazanmıştı.