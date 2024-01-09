Soruşturmayı yürüten savcı izne çıkmıştı: Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş'ten tepki geldi

Yayınlanma: 09.01.2024 - 09:11

Güncelleme: 09.01.2024 - 09:12

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara Çukurambar’da silahlı saldırı sonucu öldürülmüştü. Sinan Ateş suikastinin üstünden 1 yıl geçmesine rağmen iddianame hala hazırlanamadı.

Dosyaya bakan savcılar birçok kez değişti. Son olarak, Sinan Ateş cinayeti soruşturmasını yürüten savcı Ayhan Ay, 2 ay rapor alarak izne çıktı.

Sinan Ateş’in eşi Ayşe Ateş, X hesabından ‘Adalet istiyoruz’ diyerek bu akşam X hesabından açıklama yaptıı. Açıklama şöyle:

“Başta eşim Şehit Sinan Ateş’in dosyasına bakan Sayın Savcı Ayhan Ay olmak üzere adaleti sağlamakla mükellef bütün kişilere:

Adalet istiyoruz. Adaletsiz geçen her günde suç, cezanın karşısında artan bir kibirle dikiliyor. Kibir, güveni doğuruyor. Güven, korkuyu yeniyor. Orada yenilen korku burada vücut buluyor. Adaletin gözleri tam da olması gerektiği gibi kapalı. Peki, neden? Karanlıktayız.

Anlamamıza yardımcı olacak bir ışık arıyoruz. Bekliyoruz. Cuma cuma, seçim seçim bekliyoruz. Öyle bir bekleyiş ki bir yanına korkuyu almış, diğer yanına kaygıyı. Arkasında umut var, iman var, inanç var. Önünde cesaret, metanet, dirayet. Yürüdüğü yer de yön de karanlık.

'ANNE SENİ DE ÖLDÜRMEYECEKLER DEĞİL Mİ?...'

Yolumuzu aydınlatacak bir ışık arıyoruz. Ve biliyoruz ki ‘Her karanlık ona son verecek şafağın tohumlarını içinde taşır.’ Kalbi yorgun bir babanın, gözü yaşlı bir ananın, kederli bir eşin, bir yarısını kaybeden kardeşin ve birçok uykusundan ‘Baba’ çığlığıyla uyanan iki evladın yüreğine ekilecek bu şafak tohumları da adaletin ta kendisidir.

Bu kapsamda sizlere şunu sormak istiyorum: Sizin hiç her sabah okula gitmeden önce ‘Anne seni de öldürmeyecekler değil mi?’ diye soran bir evladınız oldu mu? Biliniz ki çocuklarımın ruhunda yer edinen bu korku bir gün bile izne çıkmıyor."

NE OLMUŞTU?

Ankara'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş ve arkadaşı Selman Bozkurt, 30 Aralık 2022'de, Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi'nde motosikletli şüphelinin silahlı saldırısına uğramıştı. Başından vurulan Sinan Ateş, olay yerinde hayatını kaybetmiş, arkadaşı Bozkurt ise omzundan vurularak yaralanmıştı.

CİNAYET SORUŞTURMASI MHP'YE KADAR UZANDI

Cinayetle ilgili soruşturma MHP’li isimlere uzanmış, şimdiye kadar MHP İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Ufuk Köktürk, iki özel harekat polisi, cinayeti organize etmekle suçlanan Doğukan Çep, Ülkü Ocakları Genel Başkan Yardımcısı Emre Yüksel ve tetikçi Eray Özyağcı’yı Ankara dışına çıkarttığı iddia edilen Tolgahan Demirbaş dahil 20 kişi tutuklanmıştı.

YENİ SAVCININ MHP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Ateş cinayetine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer'in, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldızlar ile makamında çekilmiş fotoğrafı ortaya çıkmıştı.

DOSYA İLK SAVCIYA DÖNDÜ

Ateş davası, üç savcının görevden alınmasının ardından dosyaya ilk bakan savcı Ayhan Ay'a geri verilmişti. Savcı Ay iki ay rapor alarak izne çıkmış, bu nedenle cinayete ilişkin soruşturma ve iddianamenin yazımı durdurulmuştu.