Sosyal medyada Kemal Kılıçdaroğlu'na çağrı: YSK önüne git!
14 Mayıs seçimlerinin ardından YSK sistemindeki verilerin siyasi partilerle paylaşılması çok sayıda sandık tutanağında yanlışlık yapıldığını ortaya çıkardı. Sayısız usulsüzlük tespiti sonrası isyan eden yurttaşlar, sosyal medya aracılığıyla Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na YSK'ye gitmesi çağrısında bulunuldu.
Kritik 14 Mayıs seçimlerinin parlamento ayağı tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimlere ilişkin sandık sonuç tutanaklarını siyasi partilerle paylaşınca usulsüzlük iddiaları gündeme geldi.
Çok sayıda ıslak imzalı tutanak ve YSK verileri karşılaştırmalı olarak sosyal medyada art arda paylaşılmaya başlandı.
Sosyal medyada paylaşılan tutanaklarla YSK kayıtlarındaki oyların birbirini tutmadığı, kimi yerlerde CHP oylarının AKP'ye ve MHP'ye yazıldığı, çoğunlukla Yeşil Sol Partisi'nin oylarının da MHP'ye yazıldığı görüldü.
Paylaşılan tutanakların ardından çok sayıda ünlü isim ve yurttaş, sosyal medya hesaplarından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na YSK'ye gitmesi ve muhalefete usulsüzlüklerin tespiti için hızla hareket edilmesi çağrısında bulundu.
İşte o paylaşımlardan bazıları:
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