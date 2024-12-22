Sosyal medyada nafaka oyunu

Yayınlanma: 22.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 22.12.2024 - 04:00

Son dönemde başlayan nafaka tartışmaları sürüyor. Son olarak ise bir avukat sosyal medya üzerinden, “Az önce bir duruşmaya tanık oldum. Taraflar 1 günlük evli kaldı ve ayrıldı. Erkek tarafı muhtemelen hayatı boyunca nafaka ödeyecek. Sizce bu adil mi?” paylaşımında bulundu. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu avukatlarından Esin İzel Uysal ise paylaşımın gerçeği yansıtmadığını dile getirdi.

KADINLAR EVE HAPSEDİLİYOR

Cumhuriyet’e konuşan avukat Uysal, “Ömür boyu nafaka ödendiğine ilişkin manipülasyonu çok uzun zamandır dinliyoruz. Bu kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Zaman zaman gündeme böyle haberlerin düşmesi ya da avukat olduğunu söyleyen bir kişinin bunu anlatması, bunlar toplumu çok yanlış yönlendirecek paylaşımlar. Gerçek şu, nafaka Medeni Kanun’da düzenleniyor ve Medeni Kanun, nafakayı kadın alır demiyor, nafaka ömür boyu verilir demiyor. Nafaka boşanma sonrasında yoksulluğa düşen tarafa verilir. Kadına da verilebilir, erkeğe de verilebilir. Burada önemli olan, boşandıktan sonra evlilik birliği devam ederken ekonomik durumuna oranla yoksulluğa düşen taraf kim?” dedi. Uysal, çoğunlukla kadınların nafaka almasını ise şöyle açıkladı: “Çünkü boşanma sonrasında yoksulluğa düşen taraf kadınlar. Kadınlar evlendiklerinde çok büyük bir oranda o evlerin içerisine hapsediliyorlar. Ekonomik özgürlüğüne kadınlar sahip olamıyor, çalışamıyor. Türkiye’de hiç çalışamayan ve işgücünden bile sayılmayan 11 milyondan fazla kadın var.”