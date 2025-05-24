Sosyalist Enternasyonal'de 'döviz' krizi... Tülay Hatimoğulları'ndan ilk açıklama: 'Free İmamoğlu' dövizini neden kaldırmadı?

Sosyalist Enternasyonal’in altı ayda bir düzenlenen Konsey Toplantısı, CHP'nin ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlendi.

Toplantıda ''Free İmamoğlu'' dövizini DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin kaldırmadığı anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada tartışma konusu oldu.





Hatimoğulları, tartışmalara ilişkin gazetecilere açıklama yaptı.

HATİMOĞULLARI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ: KALABALIKTIK, FOTOĞRAF AZDI

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, “Partimiz kayyum uygulamaları konusunda çok net bir tutum ortaya koydu. Çok önemli objektif habercilik... Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz ki, barışı konuşuyoruz. Bu anlamıyla, hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Haberini yapandan, sözünü kurana kadar” dedi.

Dövizi neden kaldırmadığını açıklayan Hatimoğulları, “Bugün olan şey tam olarak şuydu; sayımız fazlaydı. Masaya bırakılan dosya azdı, dolayısıyla Sayın İmamoğlu’nun fotoğrafları azdı. Yanı başımızda duran Ebru Günay arkadaşımız dosyayı açmakta zorlandığı için ben ona yardımcı oldum. Elbette ki ben de fotoğrafı kaldırabilirdim” ifadelerini kullandı.

Hatimoğulları, şöyle devam etti:

“Bizim üzerinde durduğumuz en önemli mesele kayyum meselesidir ve siyasilerin, başkanların gözaltına alınıp tutuklanma meselesidir. Daha dünkü açıklamamızda İmamoğlu’nun tutuklanmasını ve dün yapılan 4. dalga operasyonu kınadık. Biz ne yaptığımızı biliyoruz, ne yaptığımızdan eminiz. Bu süreci sarsma ihtimali olan bu tip yaklaşımlara inanın hiç ihtiyacımız yok. Bütün Türkiye kamuoyu emin olsun; DEM Parti olarak barış sürecinin demokrasi çerçevesinde gelişmesine dikkat edeceğiz. Kendi fikrimizden çok çok eminiz. Söylediklerimiz ortada.”

SEZAİ TEMELLİ DE AÇIKLAMA YAPMIŞTI

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli de, İstanbul’daki Sosyalist Enternasyonal toplantısında, partisinin "İmamoğlu’na Özgürlük” yazılı görseli kaldırmadığı yönündeki soruya, "Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu" yanıtını vermişti.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Temelli, ilgili dövizi partililerinin kaldırdığını ancak kendilerinin önünde olmadığını ifade ederek şunları kaydetmişti:

“Partimiz kaldırdı da bizim önümüzde yoktu. Yoksa biz kesinlikle hem Ekrem Bey'in hem Selahattin Demirtaş'ın hem Figen Yüksekdağ’ın Türkiye'de siyasi tutsaklığın olmaması için mücadele ediyoruz. Kaldı ki Ekrem Bey aynı zamanda bizim kent uzlaşısıyla belediye başkanlığındaki ortak adayımız. Yani biz sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak görmüyoruz Ekrem Bey'i. Hepimizin ortak adayıydı ve kendi uzlaşmasıyla olmuştu. Kendisiyle de çalışmaktan büyük keyif aldığımız bir belediye başkanıydı.”