Sosyalist Enternasyonal'de İmamoğlu kararı: Oy birliğiyle kabul edildi!

İstanbul'da CHP'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısının son gününde "Ekrem İmamoğlu’nun Haksız ve Hukuksuz Biçimde Tutuklanmasına İlişkin Karar" oy birliğiyle kabul edildi. Kararda "Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Ekrem İmamoğlu'nun derhal serbest bırakılması ve görevine iade edilmesine dönük en güçlü şekilde çağrı yapmaktadır" denildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

"Sosyalist Enternasyonal, Ekrem İmamoğlu'nun hukuksuz tutuklanmasını kınadı" başlığıyla yayınlanan karar metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Bu siyasi saiklerle gerçekleştirilen ve hukuki temelden yoksun olan tutuklama, demokratik kurumların altını oymayı ve önde gelen bir muhalefet liderini susturmayı amaçlayan açık bir girişimdir.

"Bu tutuklama, halkın özgür iradesine karşı yapılmış ciddi bir antidemokratik müdahaledir. Halk, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak hem de cumhurbaşkanı adayı olarak İmamoğlu’na güvenini açıkça göstermiştir.



Tüm bu gelişmeler ışığında, Sosyalist Enternasyonal Konseyi, Ekrem İmamoğlu’nun derhal serbest bırakılmasını ve görevine iade edilmesini güçlü bir şekilde talep etmektedir. Türkiye’de demokrasiyi, adaleti ve hukuk devletini savunanlarla tam dayanışma içindeyiz."



