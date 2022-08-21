Sosyalist Güç Birliği kuruldu: 'Bu halk düşmanı rejime son vereceğiz'
TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi’nin ilk çağrıcıları olduğu Sosyalist Güç Birliği kuruldu. Bildiride, “Devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine sahip çıkacağız. Bu halk düşmanı rejime son vermek için sorumluluklarımızı yerine getireceğiz” denildi.
Dört siyasi parti ve örgütün ilk çağrıcıları arasında olduğu “Sosyalist Güç Birliği”nin kuruluşu dün ilan edildi. TKP, Sol Parti, TKH ve Devrim Hareketi’nin ilk çağrıcıları olduğu Sosyalist Güç Birliği, Ankara’da yapılan basın toplantısıyla duyuruldu.
Toplantıya Devrim Hareketi’nden Ercan Bölükbaşı, akademisyen-yazar Prof. Dr. Gamze Yücesan Özdemir, Sol Parti’den İsmail Hakkı Tombul, iktisatçı-yazar Oğuz Oyan, Türkiye Komünist Partisi’nden (TKP) Ozan Yılmaz, Türkiye Komünist Hareketi’nden Umut Kuruç katıldı. Aralarında yazarlarımız Zülâl Kalkandelen ve Barış Terkoğlu’nun da olduğu, 226 akademisyen, aydın, sendikacı ve gazeteci tarafından imzalanan Sosyalist Güç Birliği bildirisi Özdemir tarafından okundu.
‘KRİTİK BİR EŞİKTEYİZ’
Özdemir, Türkiye’nin aydınlık geleceği için temel ilkeler doğrultusunda Sosyalist Güç Birliği olarak birlikte yürüyeceklerini belirterek, “Yaklaşmakta olan seçimlerde de devrimci sorumluluğun bilinciyle ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkacağız. Tüm ilericileri, sosyalistleri, komünistleri, devrimcileri, yurtsever emekçi halkımızı bu sorumluluğu paylaşmaya ve Sosyalist Güç Birliği’ni birlikte büyütmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.
Özdemir, “Önümüzdeki kritik eşikte bu halk düşmanı rejime son vermek için, yirmi yıldır AKP’ye ve onun temsil ettiği bu düzene karşı mücadelenin her aşamasında olduğu gibi, bugün de üzerimize düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getireceğiz” dedi.
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