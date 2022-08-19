Siyasette yeni seçenek: Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor
4 siyasi parti ve örgütün ilk çağrıcıları arasında olduğu ”Sosyalist Güç Birliği”nin kuruluşu, yarın yapılacak basın toplantısı ile ilan edilecek.
Seçime doğru siyasetin sol kanadında başlayan ve uzun bir süredir devam eden görüşmelerin ardından Sosyalist Güç Birliği yola çıkıyor.
Çağrıcıları tarafından "Ülkemizin geleceğine birlikte sahip çıkıyoruz!" başlığıyla yapılan açıklamada, "Türkiye'nin aydınlık geleceği için, sömürüye karşı eşitlik, gericiliğe karşı laiklik, emperyalizme karşı bağımsızlık için güçlerimizi birleştiriyoruz. Bizler ilk çağrıcılar olarak tüm sosyalist partileri/örgütleri, emekçi halkımızı ve aydınlarımızı yan yana gelmeye davet ediyoruz" denildi.
Sosyalist Güç Birliği, yarın (20 Ağustos Cumartesi) saat 14.00'da Ankara'daki TMMOB Makina Mühendisleri Odası Eğitim ve Kültür Merkezi'nde yapılacak basın toplantısı ile ilan edilecek.
Toplantının çağrıcıları şöyle:
- Ercan Bölükbaşı- Devrim Hareketi
- Gamze Yücesan Özdemir -Akademisyen Yazar
- İsmail Hakkı Tombul- Sol Parti
- Oğuz Oyan- İktisatçı, Yazar
- Ozan Yılmaz- Türkiye Komünist Partisi
- Umut Kuruç- Türkiye Komünist Hareketi
Video Haberler
- O anlar saniye saniye kamerada
- Taksimetreyi açmadı; Turistten 200 lira istedi
- O anlar saniye saniye kamerada
- Yardımına itfaiye ekipleri yetişti
- Azerbaycan’da farklı noktalarda orman yangını
- Ümraniye'de bir garip olay
- Telefon batarya bir anda elinde patladı: İşte o anlar
- Örümcek adam İstanbul'da
- Vitessiz bisileti bırakıp vitesli olanı çaldı
- Adana'da lastik deposunda yangın : 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
-
- Kur uçtu, dolar zirveyi gördü!
- 'Yalan konuşuyorsun; yalancı' diye bağırdı
- Diyanet, ‘tayt’ ve ‘pantolon’a taktı
- Bir eve bavulun içinde çocuk cesedi gönderildi!
- AKP’li vekilin boşanmak istediği eşinden açıklama
- 'Devre dışı bırakacak bir sistem üzerinde çalışılıyor'
- Fatih Tezcan cezaevine girdi
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- '13,5 milyon TL'yi kasasına koydu'
- Pasaporta rekor zam yolda