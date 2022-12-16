Sosyalist Güç Birliği 'tarikat' ve 'cemaatlere' karşı sokağa çıkıyor

16 Aralık 2022 Cuma, 13:17

Devrim Hareketi, SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi’nin öncülüğünde ve bir dizi aydının desteğiyle kurulan Sosyalist Güç Birliği ‘laiklik’ için sokağa çıkacak.

"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN..."

17 Aralık Cumartesi 15:00’de Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde yapılacak eyleme ilişkin Sosyalist Güç Birliği’nden yapılan çağrıda şunlar kaydedildi:

“Tarikat ve cemaat karanlığına karşı, çocuklarımızın geleceği ve aydınlık bir gelecek için tüm ilerici, aydın, yurtsever emekçi halkımızı, gençleri, kadınları, demokratik kamuoyunu laikliğe sahip çıkmak için 17 Aralık Cumartesi Saat 15:00’te Kadıköy’de (Beşiktaş İskelesi) buluşmaya çağırıyoruz.”

Sosyalist Güç Birliği, 2023 genel seçimleri öncesinde 21 Ağustos 2022'de dört parti tarafından kurulmuştu.

Devrim Hareketi, SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından kurulan birlik, Ankara’da yapılan basın toplantısında akademisyen, sanatçı, hukukçu, gazeteci ve siyasetçilerin arasındaki bulunduğu 226 ismin imza attığı ortak açıklama ile ilan edilmişti.