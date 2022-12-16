Sosyalist Güç Birliği 'tarikat' ve 'cemaatlere' karşı sokağa çıkıyor
Türkiye, Hiranur Vakfı'nda 6 yaşındaki çocuğa istismar skandalını konuşmaya devam ederken; Sosyalist Güç Birliği, 'Tarikatlar ve cemaatler kapatılacak: Laiklik kazanacak' çağrısıyla 17 Aralık Cumartesi günü İstanbul'da bir araya gelecek.
Devrim Hareketi, SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi ve Türkiye Komünist Partisi’nin öncülüğünde ve bir dizi aydının desteğiyle kurulan Sosyalist Güç Birliği ‘laiklik’ için sokağa çıkacak.
"ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN..."
17 Aralık Cumartesi 15:00’de Kadıköy’deki Beşiktaş İskelesi önünde yapılacak eyleme ilişkin Sosyalist Güç Birliği’nden yapılan çağrıda şunlar kaydedildi:
“Tarikat ve cemaat karanlığına karşı, çocuklarımızın geleceği ve aydınlık bir gelecek için tüm ilerici, aydın, yurtsever emekçi halkımızı, gençleri, kadınları, demokratik kamuoyunu laikliğe sahip çıkmak için 17 Aralık Cumartesi Saat 15:00’te Kadıköy’de (Beşiktaş İskelesi) buluşmaya çağırıyoruz.”
Sosyalist Güç Birliği, 2023 genel seçimleri öncesinde 21 Ağustos 2022'de dört parti tarafından kurulmuştu.
Devrim Hareketi, SOL Parti, Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Türkiye Komünist Partisi (TKP) tarafından kurulan birlik, Ankara’da yapılan basın toplantısında akademisyen, sanatçı, hukukçu, gazeteci ve siyasetçilerin arasındaki bulunduğu 226 ismin imza attığı ortak açıklama ile ilan edilmişti.
Video Haberler
- Tunceli’de sokak köpeği, kediyi emzirdi
- 2 bin 700 kanser hastasına ücretsiz peruk ulaştırdılar
- Yaptığı teleskopla güneş ve ayı yıl boyunca görüntülüyor
- Palandöken, sezonu suni karla açtı
- Hindinin fiyatı, kilosuna göre bin lirayı buluyor
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Emniyet '25 bin' dedi, İBB farklı rakam verdi
- İstanbullu iradesine sahip çıktı
- Yusuf Ziya Gümüşel'in ilk ifadeleri ortaya çıktı!
- İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek
- İmamoğlu'ndan tarihi buluşmada ilk açıklama
- Özgenç, Erdoğan'dan beklentisini açıkladı
- İmamoğlu sessizliğini bozdu!
- 12 gün sonra tutuklandılar!
- Demirtaş'tan İmamoğlu'na mesaj: 'Yine de geç değil...'
- Yurttaşlar, Saraçhane'de tek yürek oldu