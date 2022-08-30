Sosyalist Güç Birliği'ndeki partilerden 30 Ağustos mesajı: Yeniden bir zafer için!

30 Ağustos 2022 Salı, 14:37

20 Ağustos'ta yaptıkları çağrı ile Sosyalist Güç Birliği'ni kurduklarını ilan eden SOL Parti, Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Hareketi ve Devrim Hareketi, 30 Ağustos Zaferi'nin 100'üncü yılı nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Partilerin mesajlarında ortak vurgu "ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu için emperyalizme, gericiliğe ve sermayeye karşı yeni bir cumhuriyet mücadelesinin yükseltilmesi" şeklinde oldu.

4 partinin açıklamaları özetle şöyle:

SOL Parti: "Büyük zaferin 100.yılında, Mustafa Kemal önderliğinde bağımsız bir cumhuriyetin yolunu açan Kurtuluş Savaşı’nı selamlıyoruz. Bugün de saltanat hayalleri kuranları, ülkeyi satanları, tüm işbirlikçileri yenilgiye uğratacağız. Yaşasın bağımsızlık, yaşasın devrim."

TKH: "30 Ağustos, emperyalizme ve emperyalizmin işgal planlarına karşı verilen ulusal kurtuluş savaşının tarihidir. 100. yıldönümünde 30 Ağustos’un anlamı, ülkenin bağımsızlığı ve kurtuluşu için anti-emperyalist mücadelenin yükseltilmesinden geçer. 30 Ağustos zaferinin 100. yıldönümünü anarken, işbirlikçileri, Osmanlı saltanatına öykünen tek adam rejimini ve hilafet özlemcilerini unutma! Bugün 'Yeni Bir Cumhuriyet' şiarı yükseltilmelidir. 100 yıl önce verilen mücadele, bu ülkenin ilerici ve yurtseverlerine örnek teşkil etmektedir. Yeni bir Cumhuriyet, ülkenin ilerici, cumhuriyetçi, yurtsever güçleri tarafından kurulacaktır. Yeni bir Cumhuriyet, emekçilerin omuzlarında yükselecektir."

TKP: "Bu zaferi, uluslararası tekellerin yağmasına son vererek, NATO üslerini ülkemizden defederek kazanacağız. Bu zaferi, emekçi halkımızın alın terine, ülkemizin kaynaklarına çöken patronların boyunduruğuna son vererek kazanacağız. İşgalciler yenilecek, halkımız kazanacak! Bu kararlılık ve inançla, 30 Ağustos’u yaratanlara saygıyla…"

Devrim Hareketi: "Zaferin 100. yılında Mustafa Kemal'i ve tüm kahramanları saygıyla anıyoruz. Halkın örgütlü gücüyle yeni zaferler kazanacağız. Yaşasın 30 Ağustos! Yaşasın özgür, bağımsız, sosyalist Türkiye!"