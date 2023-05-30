Sosyalist Güç Birliği’nde ‘sert özeleştiri’ gündemde
Seçime Sosyalist Güç Birliği (SGB) adı altında giren TKP, TKH ve SOL Parti, seçim süreci değerlendirmesini parti içi görüşmelerin ardından yapacak. Seçimi de kapsayan geniş bir sürecin ise “sert özeleştiri” ile gündeme alınması bekleniyor.
Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve SOL Parti, Emek ve Özgürlük İttifakı görüşmelerine katılmayarak ya da ilk görüşmelerin ardından ayrılarak Ağustos 2022’de SGB’yi oluşturdu. İttifakın seçimi de kapsayan ancak seçimle sınırlı olmadığını belirten partiler, cumhurbaşkanı adayı çıkarmama kararı aldı. Ancak ittifak, 14 Mayıs’taki seçimde beklenen sonucu alamadı. İttifakın toplam oy oranı 0.3’te kaldı.
İttifakın varlığını sürdürüp sürdürmeyeceği, nasıl bir bir yol izleyeceği ise yeni gündem maddesi olacak. İttifak bileşeni partiler, hem Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması hem de ittifakın beklenileni verememesi nedeniyle özeleştiriye başladı. Seçimden hemen sonra partiler arasında iletişim kurulmaya başlandığı belirtilirken asıl görüşmelerin ise her partinin kendi iç değerlendirmelerinden sonra yapılacağı kaydediliyor. “İttifakın yeterince çalışmadığı” değerlendirmesi partilerce dile getiriliyor ve “En baştan görüşmeler başlayacak. Sonuçlar masaya yatırılacak. Her şey baştan konuşulacak” ifadeleri kullanılıyor. Ortaya çıkan sonucun ve Türkiye’nin mevcut koşullarının, ittifakın zeminini devam ettirmesinin önemini artırdığı kaydedilirken, yapılacak görüşmelerde ise “sert özeleştiri” sürecinin ortaya çıkması bekleniyor.
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