Sosyalist Güç Birliği İttifakı hangi partilerden oluşuyor? Sosyalist Güç Birliği'nin cumhurbaşkanı adayı kim?

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 21:00

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 21:05

Sosyalist Güç Birliği, Türkiye'de 2023 genel seçimleri için 21 Ağustos 2022'de dört parti tarafından kurulmuş bir siyasi ittifaktır.

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ HANGİ PARTİLERDEN OLUŞUYOR?

Sosyalist Güç Birliği; SOL Parti (SOL), Türkiye Komünist Partisi (TKP), Türkiye Komünist Hareketi (TKH) ve Devrim Hareketi (DH) partilerinden oluşuyor.

SOSYALİST GÜÇ BİRLİĞİ'NİN CUMHURBAŞKANI ADAYI KİM?

Sosyalist Güç Birliği’nin (SGB) yol haritası da seçim tarihinin netleşmesiyle belli olmaya başladı. İlkeler ışığında tüm sosyalist sola çağrı yaparak, geniş bir cepheyle milletvekili seçimlerine girmeyi hedefleyen birlik, cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ise “aday çıkarmama” eğiliminde. Bileşenler, birliğin seçim odaklı kurulmadığını, “laiklik, antiemperyalizm ve sermaye karşıtlığı” temel ilkeleri ışığında birlikteliğin süreceğine işaret ediyor.

Sosyalist Güç Birliği'nin (SGB) bileşenlerinden Türkiye Komünist Partisi (TKP) 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin tavrını ve yaptığı son ittifak çağrısının sonuçlarını açıkladı.

Açıklamada TKP'nin parlamento seçimlerine nasıl gireceğine ilişkin, "Türkiye Komünist Partisi milletvekili seçimlerine bir seçim ittifakının ötesinde de anlam taşıyan Sosyalist Güç Birliği ittifakıyla birlikte kendi ad ve adaylarıyla girecektir. Partimiz 81 ilde ve bütün seçim çevrelerinde aday gösterecek, hem seçim sürecindeki propaganda ve örgütlenme çalışmalarıyla hem de alacağı oyla komünist hareketin tarihsel bir sıçrama yapması için bütün olanaklarını seferber edecektir" ifadesi kullanıldı.