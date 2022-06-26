Sosyalist parti temsilcileri seçimleri ve ülke gündemini Cumhuriyet'e değerlendirdi: 'Halk seçeneksiz değil'

26 Haziran 2022 Pazar, 02:00

Seçimlere yaklaşık bir yıl kala siyaset kulisleri hareketlendi. Sosyalist partilerin seçime nasıl hazırlandıkları ve olası ikinci tur durumunda nasıl bir yol izleyecekleri de tartışılmaya başlandı.

Türkiye Komünist Hareketi Genel Başkanı Aysel Tekerek, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreteri Kemal Okuyan, Emek Partisi Genel Başkanı Ercüment Akdeniz ve SOL Parti Başkanlar Kurulu üyesi Önder İşleyen, seçim çalışmalarını ve gündemi değerlendirdi.

‘KEFİL DEĞİLİZ’

Tekerek, Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı’nı “düzenin iki kanadı” olarak tanımladı ve şunları söyledi: “Ülke sorunlarının çözümü, kamucu, anti-emperyalist ve laik bir programdan geçiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik sosyalistlerin alacağı tutum da bu ilkeler etrafında şekillenecek. Düzenin hiçbir kanadına ve temsilcisine kefil değiliz. Seçimlere girme yeterliliğini sağlamış olan Türkiye Komünist Hareketi, sosyalist bir güç birliğiyle seçimlere girecek.”

Tekerek, cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin, “Sosyalistler AKP-MHP iktidarının ve istibdat rejiminin ekmeğine yağ sürecek bir tutum içinde olmazlar ama düzen muhalefetinin destekçisi, peşinden sürüklenecek siyasete de bir o kadar uzağız” ifadelerini kullandı.

‘DEVRİMCİ YANITLAR’

Kemal Okuyan, seçimdeki temel amaçlarının halka sosyalist bir seçeneğin varlığını anlatmak olduğunu kaydetti. Okuyan, “Parlamento seçimlerine Türkiye Komünist Partisi kendi adaylarıyla girecek” dedi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için halkın alternatifsiz kalmaması gerektiğinin altını çizen Okuyan, “Seçim takvimi işlemeye başladığında biz meydanı Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı gibi iki seçenek arasında bırakacak değiliz. Biz günü geldiğinde sorumlu ve devrimci yanıtlar üretecek birikime sahibiz” diye konuştu.

‘EMEKTEN YANAYIZ’

Halkın gerçekleri kavraması için yaygın bir çalışma yürüttüklerini belirten Ercüment Akdeniz ise şu açıklamayı yaptı: “Burjuva muhalefetin odağı durumundaki Millet İttifakı’nın her şeyi seçimlere havale eden tutumunu eleştiriyoruz. Halkın kendi kaderini kendi ellerine alma tutumunu ilerletmek, seçimlere de bu mücadelenin güçlendiği bir ortamda girmek, ülkenin içine itildiği yıkımdan kurtulması açısından tarihi bir öneme sahiptir.” Mücadele açısından Halk İttifakı’nın önemine değinen Akdeniz, “Başta HDP, Sol Parti, TİP ve TKP olmak üzere emekten, barıştan ve demokrasiden yana güçlerin bir araya gelmeleri için girişimlerimiz devam ediyor” ifadelerini kullandı. Akdeniz, seçimin ikinci tura kalma olasılığı için de “Seçimlerin ikinci tura kalması durumunda partimiz, halkın çıkarlarını esas alan bir tutum takınacaktır” dedi.

MUHALEFETE SESLENDİ

Önder İşleyen, “Hem bu rejimden kurtulmak hem de AKP sonrasına halktan yana dönüşüm için sol, tarihi ve kritik rol oynayacak. SOL Parti, bu sorumlulukla üzerine düşen her şeyi kararlılıkla yerine getirecek” ifadelerini kullandı. İşleyen, seçimin ikinci tura kalması ihtimaline karşı, “Tüm muhalefet bugünden seçimin ilk turda kazanmayı temel alan bir siyaset izlemelidir” uyarısını yaptı.