CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçiminin üçüncü yılında iktidara yüklendi: O paraları getireceğim

25 Haziran 2022 Cumartesi, 04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevde geçirdiği üç yılını değerlendirdi. “İstanbul’a Hizmette 3. Yıl Sunumu”, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla dün İstanbul Kongre Merkezi’nde yapıldı. 23 Haziran 2019 seçimlerinin 3. yıldönümü nedeniyle düzenlenen “Demokrasi Şenliği” kapsamında yapılan sunumda İmamoğlu, çalışma ve hizmetler hakkında bilgi verdi.

‘BİRLİKTEYİZ’ MESAJI

Etkinlikte konuşan Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı’nın altı liderinin bir arada olduğunu belirtti. Kılıçdaroğlu, “Hedeflerimiz farklı olabilir ama ortaklaştığımız alanlar var. Birlikteyiz” dedi. Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelere yönelik engelleme girişimleri için şunları söyledi: “Belediye başkanlarımızın üzerinde büyük baskıların olduğunu biliyorum. Yollarının kesildiğini biliyorum. Ellerinin kollarının bağlanmak istendiğini biliyorum. Millet iktidarında merkezle yerel arasında sağlıklı bir denge oluşturacağız. Yerel yönetimlerin kaynaklarını güçlendireceğiz. Bütün engellere rağmen belediye başkanlarımız kararlılıkla yollarına devam ediyorlar. ‘Acaba İBB’nin elini, kolunu nasıl bağlarız? Nasıl hizmet edemez hale getiririz’ diye bir arayış içindeler. Hangi arayış içinde olurlarsa olsunlar, bütün sorunları çözme kararlılığımız var. Bu ülkeye önce adaleti getireceğiz.” Ensar ve TÜRGEV üzerinden yurtdışındaki vakıflar para aktarıldığı iddiasını anımsatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

‘BU DÜZENİ YIKACAĞIZ’

“Böyle çocuklarına vakıflar kurduracaksın. Milyon dolarlarla oynayacaksın. Amerika’larda gökdelenleri yapacaksın. Efendim Muhammed Ali Clay’ın çiftliğini satın alacaksın. Kılıçdaroğlu onları görmeyecek. Göreceğim, hepsini göreceğim. O paraların tamamını Türkiye’ye getireceğim ve halkın hizmetine sunacağım. Bir soygun düzenini, bir harami düzenini yıkacağız. Kararlıyım. Haramilerin olduğu yerde, adalet olmaz. Haramilerin iktidarını yıktığımızda göreceksiniz aydınlık Türkiye’yi. Göreceksiniz çağdaş uygarlığı. O çağdaş uygarlığa ulaşmak için nasıl çalıştığınızı göreceksiniz.”

YURTTAŞLARIN DERDİNİ DİNLEDİ

Kılıçdaroğlu, “İstanbul’a Hizmette 3. Yıl Sunumu” etkinliği sonrası kent turu yaptı, yurttaşlarla bir araya gelip sıkıntılarını dinledi. Eyüpsultan, Arnavutköy, Büyükçekmece ve Beylikdüzü’ne giden Kılıçdaroğlu, İBB’nin projeleri hakkında da bilgi aldı. Kemerburgaz Kent Ormanı ziyaretinde İngilizce öğretmeni ABD vatandaşı Ian Fitzmorris’in, yanında bulunan öğrencisi Abdullah Demir’i kastederek “Boğaziçi Üniversitesi’nde çalışıyorum. Bu da öğrencim. Lütfen bizi kurtarın” demesi Kılıçdaroğlu ve beraberindekileri gülümsetti. Kılıçdaroğlu, Boğazköy’de bir köy kahvesinde yurttaşlarla sohbet etti. Kılıçdaroğlu, bir yurttaşın “Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim; söz” teklifine, “Tamam” yanıtını verdi.

İMAMOĞLU: DENGELER BOZULDU

İmamoğlu, enerjiye yapılan büyük zamlar ve döviz kurundaki yükseliş nedeniyle belediyelerin gelir-gider dengelerinin bozulduğuna dikkat çekti. İmamoğlu, “Maliyet hesaplayamıyoruz, artan yoksulluk ve işsizliğin yol açtığı sosyal yaraları sarabilmek için belediye bütçesinden ayrılan paylar artıyor. Yardım bütçesi altı katına ulaşmak üzere. Belediyelerin yatırım imkânları azalıyor. Elbette, iktidarın hukuk ve demokrasiyi yok sayan tavrından belediyeler de nasibini alıyor” dedi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını anımsatıp şöyle dedi: “Dün, yaşadıklarından dert yananlar iktidar gücüne sahip olunca yaşadıkları zorlukların mislisini bize yaşatmakta hiç beis görmüyor. Ama her şey çok güzel olacak.”