Soylu CHP'li belediyeleri hedef aldı, CHP'li Torun sert çıktı: 'Tutuklanan bir kişi 2004'ten beri parti üyeniz'

20 Ağustos 2022 Cumartesi, 12:01

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dün, AKP Bayburt İl Başkanlığı'nı ziyaretinde konuştu.

Açıklamalarında CHP'li belediyeleri hedef alan Bakan Soylu, "Hangi belediyesine el atsak içerisinden terör örgütü mensubu, terör örgütü iltisaklısı çıkıyor. Attırıyoruz, adamlar Yunanistan'a kaçıyorlar. Yunanistan'dan, 'Beni İstanbul Büyükşehir Belediyesinden attırdılar' diyorlar. Bana kızıyorlar, 'Niye bu soruşturmaları yapıyorsunuz?' Belediyeleri terör örgütü yuvası mı yaptırayım? Bizim görevimiz nedir? Bu ülkeyi terörden muhafaza etmek değil mi? Kalkıp, 'Allah razı olsun, bizi uyandırdınız, size teşekkür ediyoruz, bir eksiklik yapmışız hatamızdan geri dönüyoruz' diyeceğine meseleyi siyasallaştırıp, 'Acaba biz buradan nasıl kurtuluruz?' çaresi içerisindesiniz. Bana vurduğunuz kadar terörü vursaydınız, belki milletin gönlünde yer edebilme fırsatına sahip olabilirdiniz. Onun için onlar ne derse desin, biz yolumuza hep birlikte devam edeceğiz" dedi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN YANIT VERDİ

Soylu'nun açıklamalarına CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımlarla sert yanıt verdi. Torun, "İftiracı Süleyman Soylu! “Hangi belediyelerine el atsak terör örgütü mensubu çıkıyor” demişsin. Madem öyle elini tutan mı var, sen ne iş yapıyorsun? “İBB’de 557 terörist var” demiştin ama 8 aydır gıkın çıkmıyor. Sana açıkça söylüyorum: 557 kişiyi ispatlamazsan namertsin!" dedi.

Torun açıklamalarının devamında şunları kaydetti:

"İftira atıp köşene çekilemezsin! 249 belediyemizde yüz binlerce kişi ekmek yiyor, hepsini zan altında bırakıyorsun. Dedikodu yapma, emniyet de istihbarat da sizin elinizde. “557 kişiyi bize bildirin gereğini yapalım” dedik. Cevap bile veremedin, utanmadan hala konuşuyorsun.

İstanbul’da bombalı eylemlere katılmaktan sabıkalı 4 kişi sizin döneminizde işe alınmış. Ayrıca tutuklanan bir kişi de 2004'ten beri parti üyeniz çıktı. Hepsini bırak devleti FETÖ’ye yuva yapan sizsiniz. Acizce belediyelerimize saldıracağına önce aynaya bak Süleyman Soylu."