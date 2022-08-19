Devlet Bahçeli'den 'madalya' önerisi: Akar ve Soylu isimleri geçiyor

19 Ağustos 2022 Cuma, 04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, terörle mücadelede başarılı olan asker ve sivillere yönelik “Devlet Şeref Madalyası” önerisi siyaset kulislerini hareketlendirdi. Bahçeli’nin, söz konusu açıklamayı, “15 Temmuz darbe girişiminden bu yana gerek TSK’nin gerek MİT’in gerekse İçişleri Bakanlığı’nın düzenlediği terör operasyonlarında elde edilen başarılar üzerine yaptığına” dikkat çekiliyor. Türkiye’nin Irak ve Suriye’nin kuzeyinde düzenlediği operasyonlarda da “terör örgütlerine büyük darbe indirildiğini” kaydeden kaynaklar, bu operasyonlarda başarılı olan isimlerin de “mutlaka ödüllendirilmesi gerektiğini” ifade ediyor.

"CUMHURBAŞKANI BİLİR"

MHP’li kaynaklar, “Devlet Şeref Madalyası”nın kimlere verilebileceğine yönelik soru üzerine de şu değerlendirmeyi yapıyor: “Sayın genel başkanın çağrısı terörle mücadelede üstün feragat, fedakârlık ve başarı gösteren isimlere yönelik. Bu sivil de olabilir asker de. Bunun takdiri de cumhurbaşkanınındır.” Kaynaklar, bu isimler arasında “Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler yer alır mı” sorusuna da “Neden olmasın? Terörle mücadelede başarı gösteren herkes olabilir” yanıtını veriyor.