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Soylu, önce paylaştı sonra sildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaretinden bir fotoğraf paylaştı. Rektörlükte, Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer alması eleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2023 - 16:18
Soylu, önce paylaştı sonra sildi
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaret etti. Süleyman Soylu, söz konusu ziyareti Twitter hesabından paylaştı.

Soylu paylaşımında “İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’nü ziyaretimizden. Değerli hocalarımıza, kıymetli muhabbetleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Fotoğrafta Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk’ün yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer alması dikkat çekti.

Süleyman Soylu, fotoğrafa tepkilerin gelmesinin ardından paylaşımını kısa süre içinde sildi.

 Soylu, yaklaşık bir buçuk saat sonra tepki çeken paylaşımı tekrar yaptı.

 


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